Au moins, nous avons David Villa

Valence traverse un moment délicat mais tout cela peut être oublié dans le match précédent de demain.

Mestalla accueillera David Villa dans un hommage spécial après avoir quitté le football professionnel. Le champion du monde est ravi de rentrer chez lui.

“Je suis un Valencien de plus à distance”, a déclaré le Guaje.

Oublions les problèmes un instant et donnons à @ Guaje7Villa l’amour qu’il mérite. Samedi à Mestalla, avant le match, un seul cri, Villa, Villa, Villa !!! Et une bannière qui prie, “Merci Guaje” 🧡🦇💯 @ valenciacf @apavcf @FutbolistasVCF pic.twitter.com/1h59wfEVfa

– Cristina Grau Navarro (@crisgraun) 24 février 2020

Au cours de ses cinq saisons à Valence, Villa a marqué 129 buts et remporté le titre de Coupe en 2008.

«Pour moi, retourner à Mestalla est toujours spécial pour ce que cela signifie pour moi en tant que personne, pour les souvenirs qui y ont vécu, pour tout ce que j’ai apprécié et dans ce cas, en plus de recevoir un hommage du club et des fans, pour moi Cela me rend très fier », a déclaré l’ancien joueur.