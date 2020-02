Au nom du père: à Bologne il y a une Pagliuca qui … marque!

SONDAGE

Young Italy vous emmène à la découverte des nouveaux talents du football italien, vous racontant chaque jour, à 8h45, les histoires des jeunes de notre maison et des clubs qui misent sur eux

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Certains objectifs sont destinés à rester en mémoire. Pas tant pour leur beauté extrinsèque, qui dans notre cas est très relative. Quant à l’importance, au poids spécifique et à l’histoire qu’ils veulent nous raconter. Tout cela s’est passé à Vérone, en début d’après-midi du stade “Bottagisio”. Chievo-Bologne, d’un “simple” défi au salut dans le championnat du printemps 1, est devenu le théâtre d’une performance théâtrale à part entière, une épopée enfermée dans le déroulement du jeu jusqu’à l’apothéose qui l’a décidé en finale.

Quinze minutes de gloire – Dans un match de montagnes russes, qui a vu Chievo aller 2-0 puis dépasser Bologne et influer sur le match 3-3 jusqu’à deux minutes après la fin, le dernier mot a eu un garçon le premier but de la catégorie. Un jeune de presque dix-huit ans qui rêve de demain en tant que footballeur, même s’il sait que la route ne sera pas facile, d’autant plus pour ceux qui l’aiment portent un nom de famille non banal sur leurs épaules. Mattia Pagliuca était l’homme du destin pour ce fou Chievo-Bologne. Oui, Pagliuca comme Gianluca, gardien de but parmi les meilleurs interprètes italiens du rôle et détenteur de divers records, de longévité mais pas seulement. Gianluca est le père de Mattia, qui avec le maillot de Bologne dont le gardien de but était le drapeau et le capitaine tente de se tailler une place dans le football qui compte. Et hier après-midi, il a connu ses (premières) quinze minutes de gloire, qui nous l’espérons ne s’arrêteront pas au minimum syndical théorisé par Andy Wharol. Il les a récupérés avec le toucher devant la porte qui a mis le résultat sur 3-4, ce qui a permis à Bologne de rentrer chez lui avec trois points très lourds pour la course au but du salut.

gemme – Pagliuca junior a choisi un chemin différent de celui tracé par son père. Dans sa première année avec le rossoblù Primavera, après une bonne saison avec l’équipe des moins de 17 ans, Mattia a commencé à faire son chemin dans les rotations de monsieur Troise au début du mois de décembre, en se ménageant de l’espace pour quelques sections de la course, tant au championnat qu’en Coupe d’Italie. Six apparitions jamais célébrées avec succès, en effet elles ont toutes coïncidé avec autant de défaites. Une tendance négative que la classe 2002 a massivement inversée hier après-midi, prenant le relais de Ruffo à la 77e minute et envoyant le but onze minutes plus tard, ce qui a confirmé son précieux succès extérieur. Maintenant, le difficile viendra, avec ces projecteurs qui deviendront de plus en plus brillants, prêts à mettre en évidence les éléments positifs mais aussi, sinon surtout, les négatifs. Mais Mattia le sait déjà. Ayant grandi dans le mythe de son père, avec qui il travaille également tous les jours étant donné que Gianluca fait partie du personnel de Primavera (il est l’entraîneur des gardiens du jeune rossoblù, ndlr), il lui a enseigné que chaque petite réalisation doit être célébrée comme la plus importante des objectifs. Et cet objectif d’hier après-midi est un petit bijou, à garder jalousement et à partir duquel s’inspirer pour continuer à réaliser un grand rêve.

