Au Paraguay, Ronaldinho reste en prison. Le PM: “Il y a un danger d’évasion”

Pm, «il y a un danger d’évasion». Il souffre de chaleur et joue au football

(ANSA-.) – ASUNCION, 13 MARS – La Cour d’appel d’Asuncion a rejeté la demande de l’avocat demandant la libération de Ronaldinho Gaùcho et de son frère Assis, détenus pour une fausse affaire de passeport avec laquelle ils étaient entrés au Paraguay . Il s’agit du troisième appel interjeté par les avocats de l’ancien champion, qui reste donc en prison. Selon le procureur Marcelo Pecci, il y avait un réel danger de fuite en cas de libération de l’ancien joueur milanais, et la thèse a été acceptée par les juges d’appel. Au total, 14 personnes ont été impliquées dans l’affaire, dont des officiers de l’aviation civile, des policiers ordinaires et des policiers des frontières. Depuis la prison, cela montre que Ronaldinho se trouve dans une section où 25 policiers condamnés pour divers crimes et certains politiciens emprisonnés pour corruption sont détenus. Le Ballon d’or 2005 se plaint surtout de la chaleur qui, à Asuncion, est proche de 40 degrés ces jours-ci et joue au football à cinq dans un champ à l’intérieur du pénitencier, avec les autres détenus qui, parfois, font la queue pour aller chercher une photo avec lui. (ANSA-.).