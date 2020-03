Au plus tard à Tokyo 2020, le CIO rassure mais les athlètes se lèvent: “Non aux décisions drastiques”

Après le report de la plupart des compétitions sportives mondiales, leJeux Olympiques de Tokyocet après-midi, CIO il a précisé sa position par une note officielle: «Nous encourageons tous les athlètes à continuer de se préparer aux Jeux olympiques de Tokyo de la meilleure façon possible. Nous continuerons à soutenir les athlètes, en consultant leurs comités olympiques nationaux respectifs. Nous restons pleinement attachés à Tokyo 2020 et, avec plus de quatre mois, il n’est pas nécessaire de prendre des décisions drastiques à ce stade “.

ATHLÈTES CONCERNÉS, CIO CONFIANT

La cérémonie d’ouverture reste donc le 24 juillet. Pendant ce temps, le Comité olympique grec a décidé que la cérémonie de remise de la flamme olympique pour les Jeux de 2020 se déroulerait à huis clos au domicile de la pandémie. La cérémonie aura lieu jeudi au siège des premiers Jeux Olympiques modernes en 1896. Tout se déroule donc en toute sérénité, même si la situation est constamment surveillée. Les athlètes, cependant, à divers titres, ont révélé toute leur déception face à la décision du CIO et craignent que la situation actuelle ne soit que la pointe d’un iceberg beaucoup plus grand et plus inquiétant. Les organisateurs veulent une merveilleuse Olympiade mais ont besoin de clarté sur ce qu’il faut faire et surtout nous devons garantir une sécurité maximale pour les athlètes, les professionnels et les spectateurs.

APPEL DE CONFÉRENCE OLYMPIQUE

Aujourd’hui, Thomas Bach, président du CIO, a convoqué une réunion d’urgence avec tous les représentants des fédérations internationales des disciplines olympiques qui prendront part à l’Olympiade japonaise. Un événement dans lequel la confiance dans le déroulement du concours a été réaffirmée, entre autres un point a été fait de la situation pour comprendre comment procéder en suivant les directives des différents états concernant l’urgence du coronavirus.

JAPON CALME MAIS …

Pendant ce temps, en marge de la vidéoconférence des dirigeants du G7, le chef de cabinet japonais Yoshihide Suga a rassuré tout le monde sur la poursuite des travaux préparatoires aux JO, puis le Premier ministre Shinzo Abe et le ministre des Sports ont confirmé cette position. Seiko Hashimoto. Malheureusement, ce matin, la tuile non négligeable du Comité olympique japonais, le président de la fédération locale de football Kozo Tashima a été testé positif à Covid-19.