«Au revoir à une année pleine d’obstacles»

Le père de Neymar a utilisé les réseaux sociaux pour envoyer un message émotionnel à son fils, Neymar Jr., lors de la réunion précédente que le PSG doit jouer contre Amiens correspondant à la journée de Ligue1, la dernière de 2019. Profitant qu’il s’agit du dernier match de Neymar en 2019 , son père voulait en prendre un petit équilibre.

“Fils, aujourd’hui tu rentre sur le terrain avec le PSG. Le dernier match de 2019, une année avec tant d’obstacles pour vous. Avec votre talent sur le terrain et votre sincérité à l’extérieur, vous avez réussi à surmonter tout cela. Moi, votre mère, votre sœur, votre fils, votre famille et vos amis, je suis très heureux de voir la force que vous avez pour tout surmonter. On t’aime. Puisse ce sourire et cette joie se multiplier en 2020. Bonne chance fils et bonne chance PSG, Dieu vous bénisse & rdquor ;, le père de Neymar a écrit sur son compte Instagram résumant une année au cours de laquelle Neymar Il a traîné différentes blessures, mais il a également été le protagoniste d’une tentative de marche du PSG pour signer pour Barcelone, sans oublier l’accusation de violation présumée, qui a été déposée.