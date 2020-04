Au revoir à Wimbledon en 2021, le Slam ne s’était auparavant arrêté que deux fois! Les détails

ROYAUME-UNI. Après une réflexion approfondie, les organisateurs de Wimbledon ont également dû lever le drapeau blanc. Le All England Club a annulé l’événement, qui se tiendra donc à Londres du 28 juin au 11 juillet 2021. En substance, tout le circuit mondial du tennis est ignoré jusqu’au 13 juillet, en raison de la pandémie de Covid-19.

LES ORGANISATEURS PARLENT

Le slam de Londres ne s’était arrêté dans le passé que pour les deux guerres mondiales: “Les 134e championnats auront lieu du 28 juin au 11 juillet 2021. – rapportent les organisateurs – Nous avons pensé avant tout à la santé et à la sécurité de tous ceux participer à Wimbledon: du public britannique aux visiteurs du monde entier, des joueurs aux invités, au personnel, aux bénévoles, aux partenaires et aux résidents locaux. – continue la note de Président Ian Hewitt – C’est une décision que nous n’avons pas prise à la légère, mais à la suite d’un examen attentif et approfondi de tous les scénarios. Nous pensons qu’il est juste d’annuler les Championnats cette année pour nous concentrer sur la façon dont nous pouvons utiliser nos ressources pour aider nos communautés locales et au-delà. “