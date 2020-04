Au revoir Cowboy! Compayito dit adieu à la télévision pour toujours

Source: .

Edson Zúñiga, acteur et comédien qui a donné vie au célèbre Copain (et qui joue aussi «El Norteño»), a l’intention de mettre un terme à ce caractère télévision mexicaine après 18 longues années de succès.

Ce qui précède est dû à la accords nuls que l’interprète a réussi à conclure avec Televisa, société qui détient les droits du personnage. Il convient de noter que le contrat qu’il avait avec TUDN (anciennement Televisa Depores) a pris fin l’année dernière, ce qui a empêché la Compayito réapparaît à la télévision.

Contrat terminé en septembre dernier ami!

Toute la production a été mise hors service.

Sans Fer Fuentes!

Sans M. Eduardo Tepichin! (Le cerveau) pic.twitter.com/1NUjHNycZk

– EDSON ZUÑIGA NORTEÑO (@EDSONZUNIGA) 21 décembre 2019

Ses débuts ont eu lieu dans le Coupe du monde Corée-Japon 2002. De là, sa popularité était telle que Televisa Deportes l’a inclus dans pratiquement tous les événements sportifs qui a assisté. Le dernier était précisément la Russie 2018.

Les plus grands succès ont été Jeux olympiques de Beijing 2008 et Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Et c’est que, presque immédiatement, il a gagné l’amour des fans mexicains grâce au nombre innombrable de personnages qu’il a réussi à refléter parfaitement, comme le «Cholo» et «Caníbal», entre autres.

Et avec la plaisanterie la plus mamon!

Enfin ma star!

Je ne suis pas en train de pleurer . . . Vous l’êtes? pic.twitter.com/m9ZLYn80f6

– EDSON ZUÑIGA NORTEÑO (@EDSONZUNIGA) 1 avril 2020

