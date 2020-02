“Au vu de la Juve Stabia j’ai les sensations du match aller”

Giovanni Stroppa, entraîneur du crotone, s’est exprimé lors de la conférence de presse avant le match sur le terrain Juve Stabia, prévue demain à 15h00.

Voici ses déclarations, à partir du nouveau succès 1-0 avec le Cremonese, après deux défaites consécutives: “La performance était bonne par rapport aux matchs précédents, dommage de ne pas avoir été trop incisif dans la surface de but par rapport aux opportunités créées mais il y a beaucoup de choses positives et le chemin emprunté est le bon. Nous chérissons les erreurs avant le prochain match, car le classement est plein d’équipes dans la même position et la marge d’erreur est presque inexistante “.

En vue de la prochaine réunion: «Pour proposer à nouveau la programmation qui a battu Cremonese? Nous verrons; nous sommes sortis du marché renforcés et c’est un indice des ambitions du club, ce qui nous permet de faire des choix importants de match en match, avec un staff plus large et qualitatif. Avec la Juve Stabia, je m’attends à un match différent à partir du fait qu’il se jouera dans leur stade, le un synthétique auquel nous devrons être habitués dans les premières minutes du jeu».

Et il ajoute: «J’ai les mêmes sentiments que le match aller, c’est-à-dire ceux d’une équipe qui avant de nous affronter avait une identité claire et dans la première moitié contre le dévastateur Ascoli au cours de laquelle il aurait pu marquer 4-5 buts. Ils ont changé leur façon de jouer avec nous, déformant leurs certitudes, et je ne pense pas que cela les changera chez “Minds” car alors à partir de ces certitudes qu’ils ont relancé leur saison, ce sera donc un match difficile. J’attends tellement d’agressivité de leur part qu’ils ont une confiance particulière dans la maison. Nous connaissons les difficultés objectives mais nous sommes Crotone, nous sommes deuxièmes du classement, nous avons trouvé de nouvelles pierres angulaires et donc je veux un test de grand caractère “.