Auba accepte le blâme pour la sortie d’Arsenal: «Je me sens très, très mal»

Date de publication: vendredi 28 février 2020 8:57

Arsenal capitaine Pierre-Emerick Aubameyang insiste sur le fait qu’il ne fait pas d’excuses après avoir raté une chance dorée dans les dernières secondes de leur Défaite 2-1 contre l’Olympiacos jeudi.

L’équipe grecque a marqué à la 119e minute pour lui donner l’avantage sur les buts à l’extérieur, et avec si peu de temps à jouer, cela semblait être un fait accompli.

Mais Arsenal avait une chance de plus de se qualifier pour les huitièmes de finale alors que le ballon tombait de manière invitante pour Aubameyang, dont le spectaculaire coup de pied avait été la cause d’une telle célébration quelques minutes auparavant, mais il a remarquablement tiré le ballon loin du poteau.

Lorsqu’on lui a demandé comment il résumerait les dernières minutes, Aubameyang a déclaré à BT Sport: «Je ne sais même pas. Je me sens très, très mal.

«Cela peut arriver. Je ne sais pas comment j’ai raté cette chance.

«J’étais fatigué et j’avais aussi des crampes, mais ce n’est pas une excuse. Je dois marquer ce but, mais cela peut arriver.

«Que puis-je dire? C’est très, très dur, très dur. Ce fut à nouveau un match difficile.

«Je pense que nous avons manqué de mettre un peu de rythme dans le jeu… cela nous a coûté un peu. Ensuite, le but de dernière minute n’a pas eu de chance pour nous. C’est ça.

“Nous essayons de continuer à nous améliorer dans la ligue et nous essaierons de gagner autant de matchs que possible, et nous verrons combien de chances nous devons nous qualifier.”

