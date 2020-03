Aubameyang n’irait à Man Utd que pour une seule raison – Merson

Date de publication: dimanche 22 mars 2020 2:07

Paul Merson affirme que Pierre-Emerick Aubameyang ne quitterait Arsenal pour Manchester United que si la décision concernait «l’argent» et non «l’ambition».

Le Sun a rapporté vendredi cette Homme Utd «tournent» alors qu’ils cherchent à remplacer définitivement Romelu Lukaku, parti pour l’Inter en début de saison, et «préparent une offre de 50 millions de livres sterling» pour Aubameyang.

Aubameyang a sans doute été le meilleur joueur d’Arsenal cette saison après avoir marqué 20 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.

Mais l’international gabonais a un peu plus d’un an pour son contrat actuel et, à ce titre, les spéculations sur son avenir se sont intensifiées ces derniers mois.

“Je ne pense pas que vous puissiez dire qu’Aubameyang serait ambitieux s’il allait à Manchester United”, a déclaré Merson à Sky Sports.

“Il irait pour l’argent parce qu’il a presque 31 ans et ce serait probablement son dernier coup.

“Pour le moment, vous ne pouvez pas dire que vous allez à Manchester United et obtenir des trophées garantis. Vous ne pourrez pas garantir à United de gagner quoi que ce soit au cours des deux ou trois prochaines saisons. Ils s’améliorent mais ce ne sont pas des ambitions, c’est l’argent.

«Si c’était Manchester City ou Liverpool, ce serait différent. Vous pensez bien sûr, il est ambitieux et il veut gagner des choses.

«Je ne dis pas que United ne gagnera rien, mais vous ne pouvez pas m’en assurer. Je peux vous assurer que Man City ou Liverpool le feront dans les prochaines années. »