Aucun signe du Bayern pour Werner alors qu’un expert affirme que toutes les routes mènent à Liverpool

Date de publication: Mardi 18 février 2020 3:35

Le spécialiste norvégien Jan Aage Fjortoft a affirmé que Liverpool était la destination la plus probable pour Timo Werner cet été, ajoutant qu’il n’y avait “aucun signe” d’intérêt du Bayern Munich pour l’attaquant.

Werner, qui a marqué 25 buts en 31 compétitions pour RB Leipzig cette saison, a été fortement lié à un éloignement de la Bundesliga cet été.

Chelsea et Tottenham ont été crédités d’intérêt, mais Liverpool a eu les liens les plus forts avec l’international allemand, le patron Jurgen Klopp étant dit être un admirateur passionné de son compatriote.

Alors que le PDG de Leipzig Oliver Mintzlaff a insisté sur le fait que Werner est heureux de rester au club jusqu’à la fin de la saison, Klopp aurait calmé les nerfs en assurant que l’attaquant ne sera pas engagé aux dépens de son talent actuel.

S’adressant à Twitter, Fjortoft s’est ouvert sur les spéculations concernant l’avenir de Werner.

Il a écrit: «La rumeur de Timo Werner au Bayern fait son tour dans le carrousel des médias.

«Il n’y a toujours AUCUN signe que le Bayern opte pour Werner.

“Je crois comprendre que Liverpool est la destination la plus probable si le joueur quitte RB Leipzig.”

Klopp On pense qu’il envisage d’attaquer des renforts cet été, Sadio Mane et Mohamed Salah devraient tous deux partir en janvier prochain pour un maximum de six matchs alors qu’ils jouent respectivement la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal et l’Égypte.

En effet, Salah pourrait également manquer la pré-saison et le début de la prochaine campagne s’il est recruté dans son équipe pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Après avoir été silencieux lors des dernières fenêtres de transfert, Liverpool devrait être occupé avec l’avenir de Nathaniel Clyne, Adam Lallana et Xherdan Shaqiri, tous incertains.

Dans d’autres nouvelles, Jordan Henderson a évoqué la possibilité d’un retour de Philippe Coutinho à Anfield.

Coutinho a eu un passage impressionnant de cinq ans avec les Reds avant son transfert de méga-argent à Barcelone en janvier 2018.

