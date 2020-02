«Aucune décision n’est prise concernant Salah et les Jeux»

Préoccupation à Liverpool par Mohamed Salah. L’incertitude a été installée dans le club depuis que l’entraîneur olympique égyptien, Shawky Gharieb, a déclaré qu’il avait l’attaquant pour les Jeux de Tokyo 2020.

14/02/2020

“Des trois places de plus de 23 ans que nous avons, celle que nous avons clairement est celle de Mohamed Salah, car il est l’un des meilleurs joueurs du monde”, a expliqué l’entraîneur, qui a précisé plus tard qu’il n’avait pas encore parlé au joueur et que Salah a dû faire un pas en avant à cet égard.

Après avoir pris connaissance de ses propos, Jürgen Klopp a précisé qu’au moment où l’affaire était close. “Aucune décision n’a été prise”, a déclaré le technicien, qui a laissé entendre que ce serait un problème pour Salah d’être convoqué. Surtout en raison de la possibilité que la période de préparation puisse coïncider avec la phase finale de la saison.

L’Allemand a également rappelé que personne n’avait encore contacté Liverpool. “Est-ce que je veux perdre un joueur lors de la préparation? Bien sûr que non”, a-t-il déclaré. “Il y a plusieurs choses à considérer. Nous avons besoin de plus d’informations. Quand commencerait la préparation? Personne ne nous a vraiment contactés jusqu’à présent. Nous verrons.”