“Aucune équipe ne nous bat” »Prensaf Fútbol

Vendredi 31 janvier 2020

L’entraîneur de l’équipe chilienne Sub 23, Bernardo Redín, a commenté l’élimination du “Rouge” du match préolympique après avoir fait match nul 0-0 contre la Colombie le dernier jour du groupe A. A cette occasion, l’assistant de Reinaldo Rueda a souligné Que le Chili allait mieux.

Bernardo Redín, directeur technique de l’équipe chilienne U23, a évoqué ce qui a fini par être l’élimination du représentant national lors du Championnat pré-olympique de Colombie 2020, où après avoir égalisé sans but aux propriétaires ce jeudi 30 janvier, le ‘Red ‘a dit au revoir au rêve d’aller aux Jeux olympiques de Tokyo.

Bien qu’il n’ait pas avancé dans la deuxième phase en raison de la différence de buts, l’assistant technique de Reinaldo Rueda dans l’équipe adulte a souligné que le Chili était supérieur aux rivaux qu’il affrontait et méritait plus, en pensant aux inconvénients qu’il avait dû surmonter pendant le processus.

«Pour moi, l’évaluation est positive. Avec tous les inconvénients que ce groupe a dû se conformer et même se préparer. Faire une première phase comme ça, je pense que c’est positif. Je pense qu’aucune équipe ne nous a battus, même en perdant contre l’Argentine, ils ne nous ont jamais battus et dans le match d’aujourd’hui, nous n’avions pas d’options très claires, mais nous avons marché plus que la Colombie », a-t-il commencé en conférence de presse.

Selon ses conclusions des quatre matchs, il s’est mis d’accord sur l’absence de but aux moments clés. «Nous manquons de force, mais en travaillant, nous l’obtiendrons. Il fallait d’abord donner la sécurité et une identité de jeu au groupe et aller chercher les alternatives ci-dessus », a-t-il déclaré.

“Nous avons essayé avec plusieurs joueurs, avec Nicolás Guerra, Matías Cavalleri, Iván Morales et avec Diego Valencia, le seul qui n’a soudainement pas participé était Franco Lobos, mais c’est ce que nous avions et avons essayé”, a-t-il ajouté.

Lors de cette dernière rencontre où le «Rouge» avait la possibilité de monter sur le tableau de bord et d’aller au classement, Redín a déclaré qu’il aurait pu être plus ambitieux, mais il tire également des conclusions positives de ce tournoi.

«Peut-être que si nous avions été plus ambitieux au dernier trimestre. Mais vous devez continuer à travailler, car ce groupe ne peut être négligé. Elle est la plus proche de la sélection absolue et ne peut être négligée », a conclu le stratège colombien.