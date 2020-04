“Aucune fête ne vaut une vie”a déclaré le président de la FIFAle suisse Gianni Infantino, en préambule au 72 Congrès ordinaire de la Conmebol que ses dix fédérations nationales célèbrent par visioconférence en vue des mesures préventives adoptées face à la pandémie COVID-19.

Infantino Il a souligné que toutes les entités et les membres du football mondial aimeraient savoir quand le ballon retournera sur les terrains, mais il a insisté sur le fait que “la santé passe en premier”. “Pour la première fois, le football n’est pas la chose la plus importante. La santé vient en premier et continuera de l’être jusqu’à ce que cette maladie soit vaincue “, a-t-il déclaré. Infantino.

“Ce sont des temps compliqués et peu de mots. Ce sont des moments de respect pour ceux qui souffrent et aident. Le virus nous a montré que nous sommes petits et vulnérables, et aussi que le monde est mondial“at-il ajouté.

Infantino a déclaré aux autorités présentes lors de la connexion, y compris le président de la Conmebol, le Paraguayen Alejandro Domínguez: “A partir de maintenant, le monde et le sport seront différents lorsque nous reviendrons à la normale”. En ce sens, Infantino a expliqué que la FIFA travaille désormais sur trois axes: le calendrier international, le cadre juridique et contractuel et le soutien financier.

Au calendrier, il a dit qu’ils devaient être recherchés “des solutions globales pour s’attaquer à ces problèmes dans un esprit de coopération et de solidarité”. “Tout le monde a ses intérêts, mais nous devons parler et mettre sur la table des questions que nous n’avons pas encore abordées”, a-t-il déclaré. En ce qui concerne les contrats des joueurs, il a indiqué “qu’il travaille très dur” à ce sujet de la part du Conseil de la FIFA en vue de protéger les clubs et les joueurs.

Et sur le soutien financier, il a déclaré qu’il y avait un poste de direction de quatre ans qui a laissé la FIFA dans “une position très solide et grâce à cela, elle a un nom crédible sur le marché et dans le monde”. “Nous procéderons à une évaluation des dommages, y compris toutes les confédérations, en consultation avec toutes les parties intéressées.”at-il souligné.

Les mots de Infantino ils ont ouvert le Conseil ordinaire de la plus haute autorité du football en Amérique du Sud, basé dans la ville de Luque, dans le Grand Asunción, et présidé à partir de là par Dominguez. L’assemblée a pour ordre du jour la présentation du rapport et du bilan jusqu’au 31 décembre 2019.

En outre, un rapport d’audit interne et externe et le budget général pour 2020, qui comprend les revenus, les dépenses et les investissements prévus, pour approbation lors de ce Congrès ordinaire. Le coronavirus a motivé Conmebol à suspendre temporairement la marche des coupes Libertadores et Sudamericana.

La semaine dernière, il a annoncé une avance exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 60% pour les droits de participation aux clubs qui participent à ces compétitions cette année. Pour la même prévention sanitaire, Conmebol a reporté à 2021 la prochaine édition de la Copa América, prévue en juin et juillet en Argentine et en Colombie. De plus, la FIFA a accepté de reporter, à la demande de Conmebol, le début des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde de Qatar 2022.