Audace Cerignola, le club élève la voix: “Dites adieu, voici la vérité”

L ‘Audace Cerignola il voulait clarifier sa position avec détermination, refusant un adieu de la propriété Grieco au club Gialloblu à la fin de la saison.

Ci-dessous la note du partenariat des Pouilles:

Le SSD Audace Cerignola dément ce qui a été rapporté aujourd’hui aux pages 28 et 29 du journal ‘The Attack’ sur le désengagement de la propriété actuelle.

À la lumière de ce qui s’est dégagé entre les lignes de l’article intitulé “Fin du peloton, la famille Grieco quitte la Cerignola à la fin de l’année”, signé par Pietro Capuano, il convient de souligner, sur les deux aspects, en matière de liberté de la presse, du droit à la pensée et à la parole:

“Cela expliquerait également l’attitude résignée et conforme de la formation de Vincenzo Feola dans le derby de Zaccheria dimanche dernier” – écrit-il en analysant la défaite corrigée dans le derby.

Il convient de noter que la gestion technique n’a rien à voir avec les problèmes de gestion et d’entreprise. Cette entreprise a toujours fait ses devoirs. Quant à la saison en cours, vous savez, en football on gagne et on perd, on aurait pu faire plus mais il est impensable, aujourd’hui, de remettre en cause le travail de l’équipe et la direction technique confiée à monsieur Vincenzo Feola: neuf victoires, deux nuls et une défaite représentent des chiffres qui parlent d’eux-mêmes et qui, selon les douze derniers jours, placeraient Audace Cerignola en première position. Sur le plan journalistique, il aurait été plus approprié de retracer la tendance saisonnière globale qui, faits et chiffres en main, a été fortement pénalisée par les retards et les résultats négatifs des dix premiers jours.

“Il y aurait d’autres raisons, qui seraient dans une certaine mesure liées aux récentes mésaventures du maire Metta pour les expulser du monde du football”, poursuit-il.

Il convient de noter que les problèmes administratifs ne doivent pas être associés aux vicissitudes du SSD Audace Cerignola. La propriété actuelle a acquis Audace Cerignola, des cendres dans le passé, à l’été 2014, lorsque Avv. Franco Metta n’a pas encore occupé le poste de maire de la municipalité de Cerignola. Une course incroyable qui nous a ramenés de la première catégorie au championnat national de Serie D en un temps record et grâce aux résultats prestigieux obtenus sur les terrains.

Ces dernières années, la seule volonté claire, compte tenu de l’ambitieux projet sportif, à forte inclusion sociale et intérêt public, a donc été de bien faire les choses sur tous les fronts. En Italie, comme on le sait, seules cinq sociétés possèdent un stade (cela ne se produit que pour la Juventus, Sassuolo, Udinese, Atalanta et Frosinone en Serie A), en contraste frappant avec la moyenne de 19% enregistrée dans le reste de l’Europe .

Il est donc clair comment chaque club de football en Italie doit nécessairement traiter avec l’administration publique afin de poursuivre sa mission sportive et sociale, dans l’intérêt public des attentes d’une ville qui a vu une opportunité de rachat importante dans le football (grâce également à une longue série d’initiatives extra-footballistiques menées ces dernières années par cette société). Pour ce faire, bien sûr, un stade standard était souhaitable, qui était adéquat, accueillant, moderne et c’est ce qui a été fait. C’est la seule vérité.

