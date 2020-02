Audace Cerignola-Nardò 2-1, en finale la victoire de Gialloblù à nouveau

La victoire revient immédiatementAudace Cerignola ce retour sur Nardó, gagne 2-1 et remporte trois points importants et mérités.

Monsieur Feola confirme le 4-2-3-1 mais se classe cinq sous. Di Cecco et Caiazza sont la défense centrale avec les arrières latéraux de Russo et Celentano. Dans la salle de contrôle, il y a Coletti flanqué de De Cristofaro. Devant la Loiodice-Longo-Sansone annoncée derrière Martiniello. Foglia Manzillo opte pour le 3-5-2 avec Danucci pour le set. Couple offensif de Camara-Calemme.

Cerignola démarre immédiatement fort avec la roue à ciseaux de Samson, après seulement une minute de jeu, balle haute. Nardó reste une équipe solide et bien placée. A la minute 15, Trofo donne un coup de pied dans une très bonne position. Peu de temps après, Calemme l’a essayé de l’extérieur de la zone après une belle action personnelle: balle au-dessus de la barre transversale.

Au 22, les changements partiels, avec les Neretins qui débloquent le résultat. Slalom de Mengoli dans la surface et faute de Martiniello. Sanctions: Calemme prend la place. Cappa para, cependant, la balle frappe le poteau et est renvoyée sur le filet par le numéro 10. Cerignola est incapable de réagir et risque toujours une punition depuis le bord de Calemme: balle haute au-dessus de la barre transversale. À partir du 34, les Gialloblù tentent de conquérir un peu le terrain.

Le tir croisé de Longo se termine au fond après avoir traversé toute la surface de réparation. Deux minutes plus tard, c’est Caiazza qui fait un excellent centre à quelques pas de la gauche: la défense de Neretina est sauvée. A la 47e, la dernière émotion de la première fraction est offerte par Luca Russo: coup fort et rasant, le ballon sort très peu. 0-1 à l’intervalle.

Au second semestre, Cerignola a confirmé sa croissance et a immédiatement commencé à présider la moitié hôte. Prêt à partir et un excellent centre de Russo (déplacé vers la gauche avec Tancredri entrant dans le terrain), Longo tout droit de quelques pas. Deux minutes plus tard, il répond: toujours Russo pour la tête avant le premier poteau de Longo: balle sur le filet et score à égalité.

La réaction de Nardó est toute dans la contre-attaque menée par Camara: coup de pied du numéro neuf, balle haute au-dessus de la barre transversale. Le Nardó se retire et le Cerignola prend le terrain. A 63e, Martiniello démarre d’une bonne position. À la minute 67, Loiodice essaie de le faire avec un coup de pied au-dessus de la tête: ballon en bas. Enfin, Samson gaspille une excellente balle lancée haut sur la barre transversale depuis une bonne position.

Lorsque le résultat ne semble plus vouloir changer, voici la patte de Martiniello. Minute 89, centre de Luca Russo (qui demande depuis quelques minutes un changement pour cause de blessure) et ballon déposé dans la porte non surveillée par le jaune-bleu numéro neuf. C’est le 2-1 avec lequel le jeu se termine après six minutes de récupération (signaler l’expulsion de Centonze le 92e, pour une mauvaise faute sur Martiniello).

source:

Espace de communication Audace Cerignola