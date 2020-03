Audace Cerignola soutient Caritas dans l’urgence Covid-19. Les détails

CERIGNOLA (FG). Pour l’urgence COVID-19, l’Audace Cerignola prend le terrain aux côtés de la Caritas de son pays. Un geste de grande solidarité de la part de l’entreprise du président Grieco dans un moment très délicat pour l’Italie, tant du point de vue sanitaire qu’économique.

Ph Audace Cerignola, Caritas

LE MESSAGE DU CLUB

Les sans-abri et beaucoup d’enfants moins fortunés que nous ont besoin de notre aide. Nous soutenons Caritas di Cerignola avec notre petite aide. L’Audace Cerignola l’a toujours fait, avec le cœur d’Audace. Merci à l’équipe, merci au personnel à nouveau sensible et généreux. Un grand merci au président Nicola Grieco parce que derrière chaque action il y a son amour pour la ville de Cerignola et parce qu’il a toujours cru que le football pouvait nous donner le sourire. Merci à Don Pasquale Cotugno, grand fan de l’Audace (toujours présent) et directeur de la Caritas Diocesana. Aujourd’hui, la contribution de nous tous permettra l’achat de produits de première nécessité. L’urgence du Coronavirus ne les épargne pas non plus. Au loin, nous restons proches et donnons. Faisons tout. Nous serons mieux avec nous-mêmes et avec les autres.

Pour faire un don: IBAN: IT50X0306909606100000105081

Direction: diocèse de Cerignola-Ascoli Satriano (Piazza Duomo, 41 – 71042 Cerignola)

Banque: Banca Intesa San Paolo

Raison: Caritas diocésaine pour COVID-19 d’urgence