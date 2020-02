Audax a inversé la clé et a avancé le tour en Amérique du Sud »

Jeudi 27 février 2020

Avec le triplé de Rodrigo Holgado, Audax Italiano a gagné 3-0 contre le Cusco FC qui a combattu jusqu’au bout et avait l’équipe nationale dans les cordes. Avec un total de 3-2, l’équipe de Francisco Meneghini a réussi à garder la clé et à passer au tour suivant de l’Amérique du Sud.

Audax Italiano a reçu dans le stade national au Cusco FC dans le match revanche de la première phase de la Coupe d’Amérique du Sud. Au match aller, l’équipe nationale a perdu 2-0 mais dans le duel à domicile, elle a gagné 3-0 grâce à la grande performance de Rodrigo Holgado qui, avec ses buts, a fini par donner le classement à la phase suivante à l’équipe de Floride.

Au début de la première partie, Audax a cherché avec insistance l’arc rival et a obtenu sa récompense dans la dernière partie. Rdorigo Holgado est devenu le sauveur de l’équipe en ouvrant le compte en 40 ′ et en marquant avec un double de volée en 45 ′ qui a rendu l’illusion à l’italique.

Dans la deuxième partie, l’image de Francisco Meneghini était désordonnée dans son fonctionnement et permettait la maîtrise des Péruviens qui trouvaient facilement des espaces à partir du milieu de terrain. Cependant, les audinos ont continué à tester l’arc.

Enfin et grâce à un Holgado inspiré, Audax Italiano a obtenu le troisième but à la 66e minute après une tête après l’aide de Nicolás Orellana, qui avait amplement d’espace pour sauter et mettre la finale 3-0 dans le meilleur moment de la boîte Inca.

Dans les dernières minutes, Cusco a réussi à réduire le 74 ′ mais le but a été invalidé par la position avancée. Cela a permis aux locaux de reprendre des forces pour insister sur un objectif rival contre la perte de l’équipe nationale qui a fini par perdre des forces mais maintenir le résultat.

Ainsi, avec un 3-2 sur le tableau de bord mondial, dans le casting national, il a scellé son chemin vers le prochain tour de l’Amérique du Sud et devra attendre le tirage au sort pour mai prochain pour rencontrer son rival, lorsque les équipes venant de la phase de groupes de la Copa Libertadores.

