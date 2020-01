Audax Cervinara, le groupe ultras de l’UAC est dissous: les détails de la décision

Acclamations organisées pourAudax Cervinara le groupe Ultras Audax Cervinara perd, qui, comme indiqué dans la note officielle du même, se dissout pour des raisons internes.

Ci-dessous, l’annonce de l’UAC et la note d’Audax Cervinara, qui est intervenue après la décision:

Le conseil d’administration d’Ultras Audax Cervinara annonce la dissolution officielle du groupe en raison de multiples problèmes internes. Les conditions pour garantir un soutien continu, constant et omniprésent dans la défense des couleurs du cerf magique font défaut.

Malheureusement, un cycle est terminé, même si nous serons toujours aux côtés de notre bien-aimé Jersey.

Fiers d’avoir parcouru des kilomètres et surmonté des obstacles pour un idéal appelé Cervinara, nous sommes convaincus que le mouvement Ultras survivra dans d’autres formes d’agrégation, mais aujourd’hui le 20.01.20 met fin à une phase irremplaçable, irréductible et imparable de notre vie.

Nous saluons nos frères d’Eboli Ultras, les Bad Elements, les Red Lions Ultras Grottaminarda Regime, la Curva Sud Avellino d’hier, d’aujourd’hui et de demain, le Fox Band Avellino, les Ultra Boys Werder Bremen, le Fedayn Bronx de Caserta, les Fans d’origine Scandone, l’Ultras Samb, le Fedayn Ultras Sirignano, le Castel San Giorgio Ultras, l’ancien New Bush “Antonio Petrillo” 1989 de Baiano, l’Irriducibili de Folgore Selinunte, le Curva Sud Montevarchi, le Virtus Alcoolica Avellino, le Frentani Sans Carte Lanciano , l’Ultras Bologna 1909 et les amis d’outre-mer de l’italien Audax Santiago du Chili. Les dernières pensées vont à l’UAC qui nous regarde d’en haut. Ils continueront d’encourager la courbe du paradis.

Voici la note du club Caudino:

Une pensée particulière aux garçons du groupe UAC après le communiqué de dissolution: notre message et nos remerciements vont à ceux qui ont parcouru des kilomètres avec et pour Audax en le soutenant dans les différentes étapes de la Campanie et dans les différentes régions où il a été impliqué ces dernières années! Respect des Ultras Audax Cervinara!