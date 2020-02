Audax Italiano succombe au Cusco FC en Copa Sudamericana »Press Football

Jeudi 13 février 2020

Pour le match aller de la première phase de la Copa Sudamericana, Audax Italiano n’a pas pu à Arequipa contre le Cusco Soccer Club, puisque l’équipe dirigée par Francisco Meneghini a été battue 2-0 dans la dernière partie du match. Le match revanche se jouera le 27 février à Santiago.

Par Patricio Muñoz V.

Ce jeudi 13 février, le match aller entre Cusco Fútbol Club et Audax Italiano a été joué pour la première phase clé de la Copa Sudamericana 2020. A cette occasion, l’équipe péruvienne a battu le Chilien par 2-0 et s’est retrouvée avec un avantage important en la ville d’Arequipa pour ce qui sera la revanche de La Florida.

Dans le stade Monumental de l’UNSA au sud du Pérou, ceux menés par Francisco Meneghini ont succombé à leur adversaire de service et il ne suffisait pas de garder le contrôle de la possession du ballon. Bien que la première fraction se soit terminée sans annotations, les «italiques» n’ont pas pu supporter le tirage au sort tout au long du match.

En complément, les propriétaires sont sortis avec tout à la recherche de l’avantage, qu’ils n’ont obtenu qu’à 73 ′ grâce au défenseur central Yordi Vílchez, qui après une négligence dans la défense chilienne a réussi à frapper le ballon avec son butin gauche au gardien José Davecchi, qui n’a pas pu éviter la conquête.

Dix minutes plus tard, la pierre tombale des aspirations des “ audinos ” est tombée, puisque Franco Bolo a osé et le ballon a frappé la barre transversale de l’arc floridien, mais le rebond a frappé l’arrière du gardien Davecchi et a fini par entrer dans le fond des réseaux.

Avec ce résultat, l’ancien Real Gracilaso s’est retrouvé avec la première option pour passer à la deuxième phase de la Copa Sudamericana, bien qu’Audax pourrait avoir à défendre ses locaux dans le match revanche qui se jouera le jeudi 27 février à 21h30 au stade Bicentenario de Floride.

