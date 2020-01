SONDAGE

Suso, Piatek et Paquetà en marge de Milan: qui des 3 atterririez-vous?

Envoi de la demande …

© photo par PhotoViews

14h30 Sampdoria-Inter (Championnat Primavera) – SPORTITALIA

18.00 Teramo-Catanzaro (Serie C) – RAI SPORT et ELEVEN SPORTS

20h30 Tottenham-Norwich (Premier League) – SKY SPORT

20h45 Juventus-Rome (Coupe d’Italie) – RAI UNO

21.00 Reims-PSG (Coupe de la Ligue) – DAZN

21h15 Manchester United-Burnley (Premier League) – SKY SPORT

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Autres actualités

22.01 05:30 – Aujourd’hui à la télévision, la Juventus-Roma en Coupe d’Italie et le Premier ministre

10.01 04.30 – Matchs du jour: le programme du mercredi 22 janvier

22.01 03:30 – Ciel ou DAZN? L’émission de Serie A TV du 21 au 30ème jour

22.01 00:35 – Cagliari, problèmes de fléchisseurs pour Cerri et Rog

22.01 00:04 – Sorrentino: “Top Gattuso pour Naples. CR7 m’a écrit après le choc”

21.01 22:50 – Napoli-Lazio 1-0, le compte rendu du match

21.01 22:19 – Turin, le rapport de formation: différencié pour Zaza et Ansaldi

21.01 22:08 – Lecce, sur le terrain l’après-midi: six ont travaillé séparément

21.01 21:57 – Ivana Icardi vs Wanda: “Mauro a dû quitter l’Inter à cause de toi”

21.01 21:23 – Atalanta, Châtaignes toujours à part. La reprise avec Torino est tentée

21.01 21:06 – Hysaj expulsé le 19 ‘: Napoli en 10 contre Lazio, double carton jaune

21.01 21:04 – RBN, Rampulla: “Scudetto? Inter avant même le rival de la Juventus”

21.01 20:24 – Gzira United: Giovanni Tedesco exonéré

21.01 20:08 – Fiorentina, Andrea Sottil: “Riccardo s’entraîne bien. Futur? On verra”

21.01 20:04 – Bologne, hors blessures pour Samson: le rapport d’entraînement complet

21.01 18:36 – Fiorentina, église de côté par précaution. Pour samedi ça ne fait aucun doute

21.01 17:54 – tmwradioBrambati: “Le Caire? Il n’a pas de cœur de grenade”

21.01 17:34 – Toti: “Dommage pour les Génois, j’espère des investissements”

21.01 17:30 – Coupe d’Italie, Rome forcée de lever le tabou du Juve Stadium

21.01 17:27 – tmwMilan, différencié sur le terrain pour Musacchio, Calabria et Calhanoglu

21.01 17:12 – Frey: “Inter, Douzième luxe Giroud. Grand joueur Eriksen”

21.01 17:03 – tmwHellas, bonne nouvelle de Kumbulla: le défenseur s’entraîne en groupe

21.01 16:33 – Samp, Ramirez en partie avec le groupe. Ok Barreto et Quagliarella

21.01 16:10 – Printemps, Sampdoria-Inter demain sur Sportitalia

21.01 15:13 – Lazio, Diaconal: “La compensation demandée aux fans? Qui a tort paie”

21.01 15:06 – Inter, soupir de soulagement: pour Brozovic entorse à la cheville gauche

21.01 15:03 – Juventus-Roma, les joueurs de Fonseca appelés. Fazio est de nouveau disponible

21.01 14:46 – tmwradioMoggi: “Conte, avec Eriksen et Giroud plus d’excuses”

21.01 14:39 – Nuovo San Siro, l’Inter et Milan présentent deux hypothèses pour Meazza

21.01 14:20 – tmwradioValcareggi: “Affaire Spinazzola-Politano, je crois en Petrachi”

1er étage

Nouveaux détails sur le transfert possible de Matteo Politano à Naples. Selon ce qui a été collecté par Tuttomercatoweb, la proposition napolitaine est celle du prêt onéreux à 2 millions avec l’obligation de remboursement à 18. Il n’y a toujours pas d’accord avec le joueur. Si l’opération se termine, …

TMW – Naples, pour Politano un accord global de 20 millions

LIVE TMW – Inter, Moïse-jour. Visites et signatures ok, annonce dans …

TOP NEWS 20 heures – Inter, voici Moïse. Sarri parle, le 22 de Naples-Latium …

FOCUS TMW – Comparaison des classements: vol Lazio: +13. Tracollo …

Juve, De Ligt: “Moi aussi, en tant que fan, j’aurais été en colère …

FOCUS TMW – Le Top 11 de la Serie B: c’est une fixation Made in Sud

Serie A féminine, la Juve vole. Mais les autres n’abandonnent pas. Orobica …

Milan, portes tournantes entre entrées et sorties potentielles