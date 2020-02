Aujourd’hui à la télévision, l’avancée de Serie B: Virtus Entella-Crotone ce soir

10 h 00 Sydney FC-Western Sydney Wanderers (A-League) – SPORTITALIE

13.00 Tirage au sort des 16es de finale de l’UEFA Europa League – SKY SPORT 24, SKY SPORT FOOTBALL, EUROSPORT et UEFA.COM

20h30 Fortuna D.-Hertha B. (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

20h30 Nîmes-Marseille (Ligue 1) – DAZN et DAZN1

21h00 Norwich-Leicester (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

21h00 Virtus Entella-Crotone (Serie B) – RAI SPORT et DAZN