Aujourd’hui, Barcelone vs. Valence regarder EN DIRECT via ESPN 2 SKY: chaînes de signaux et horaires transmission de guide gratuit en ligne Mitele LIVE Movistar LIVE à Mestalla par date 21 de LaLiga Santander 2020 Espagne

Regarder Barcelone contre Valence EN DIRECT chaînes et horaires via ESPN 2: programmation complète TV EN LIGNE Narration en direct EN DIRECT SKY Sports gratuit HD Mitele Plus Movistar LaLiga de Mestalla aujourd’hui par date 21 de LaLiga Santander 2020. L’équipe de Quique Setién joue à 10h00 Heure péruvienne, 9 h 00 au Mexique et à 16h00 dans toute l’Espagne.

Depor.com vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Barcelone et Valence

En tant que visiteur, Barcelone affrontera son deuxième match de Liga avec Quique Setién. Les débuts de Santander ont été plus que propices pour obtenir une victoire 1-0 contre Grenade avec un certain nombre de passes qui ne sont pas arrivées il y a longtemps dans l’institution catalane. Vous commencez à voir la main de l’entraîneur. Il vient des qualifications pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey en battant Ibiza 2-1 avec les buts du Français Antoine Griezmann.

Horaires et chaînes de Barcelone vs. Valence par LaLiga Santander

PAÍSHORACANALPerú10: 00ESPN 2Colombie10: 00ESPN 2Ecuador10: 00ESPN 2Argentina12: 00ESPN 2Chili12: 00ESPN 2Uruguay12: 00ESPN 2Mexico09: 00Sky SportsSpain16: 00Movistar Partidazele, Mitele Plus. (19/01/2020)

Comme prévu, Quique Setién a reconnu avoir pris “une grosse frayeur” mercredi face à la modeste Ibiza. Il ne pensait pas qu’il passerait un si mauvais moment.

“J’ai eu une grosse frayeur à Ibiza, je ne mentirai pas”, a déclaré Setién lors d’une conférence de presse, rappelant la victoire 2-1 subie en huitièmes de finale de la Copa del Rey sur une équipe de deuxième B (troisième catégorie) avec un doublé de Griezmann, qui a marqué le but de la victoire en 90 + 5.

L’entraîneur du Barça, dont l’équipe était au bord de la falaise, l’a dit quand on l’a interrogé sur le jeu de son équipe, dont le leadership ne prend que deux semaines.

“J’ai déjà dit que l’équipe n’était pas bien et que nous avons des choses à améliorer sans aucun doute”, a déclaré Setién, avant de déclarer que “nous avons besoin de nombreux joueurs pour comprendre les détails afin que ces changements se produisent, nous devons influencer les choses auxquelles Nous accordons de l’importance. »

Voilà comment Valence arrive contre le FC Barcelone

Valence, qui reçoit Barcelone à Mestalla ce samedi, n’a pas gagné dans son stade sans son capitaine Dani Parejo dans l’alignement depuis cinq ans, bien que dans cette période, l’équipe n’ait joué que sept matchs sans le joueur de Madrid dans sa formation.

Dani Parejo ne sera pas disponible pour jouer contre l’équipe catalane après avoir été expulsé pour double avertissement lors de la visite de l’équipe valencienne à Majorque correspondant au dernier jour de la Ligue.

La dernière victoire de l’équipe valencienne à Mestalla sin Parejo est survenue en décembre 2014 lorsque Rayo Vallecano a gagné 3-0.

Sur les sept matches suivants sans Parejo en formation, Valence a ajouté deux nuls et cinq défaites, avec un bilan de cinq buts en faveur et quinze contre.

Le dernier d’entre eux a été celui de la première journée du championnat actuel, lorsque le joueur madrilène a raté les débuts de son équipe en Ligue contre la Real Sociedad en août. C’était dans un affrontement terminé avec le score de 1-1 et dans lequel l’équipe basque a réalisé son but de pénalité à la dixième minute de prolongation.

