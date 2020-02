AUJOURD’HUI, Boca vs. Atlético Tucumán EN DIRECT sur la Super League argentine: horaires pour suivre EN DIRECT le match | VOIR TNT Sports LIVE | VOIR FOX Sports Premium LIVE | VOIR FOX Sports 2 LIVE | Miguel Ángel Russo | Football argentin | Argentine Argentine

Mis à jour le 02/08/2020 à 08:42

La bouche, qui n’aura pas le péruvien Carlos Zambrano, vous recevrez aujourd’hui à la Bombonera un Atlético Tucumán, dans un match valable pour la date 19 du Super League argentine. Il faut savoir que cette rencontre sera retransmise en Amérique latine par le signal de FOX Sports 2, mais aussi dans Argentine peut être vu exclusivement via TNT Sports et FOX Sports Premium. Dans la note suivante, nous vous montrons une liste avec tous les horaires de transmission en duel.

Rappelle-toi que Depor vous donnera, à travers son site Web, la minute par minute de la La bouche contre Atlético Tucumán. Il vous tiendra également informé de tous les détails du Super League argentine, comme les statistiques, les controverses, les classements et tout ce dont vous avez besoin pour profiter du jeu de vivre et vivre le football.

Avec une liste de 18 joueurs, La bouche il cherchera une nouvelle victoire qui le maintiendra au sommet du classement du Super League argentine, dans sa lutte avec Plaque de rivière. Seuls 3 points séparent les deux plus grandes équipes du football argentin: les «Millionnaires» ont 36 points, les «xénéises» avec 33 unités. Pour sa part, Atlético Tucumán, réservera des joueurs, car dimanche prochain le 12 février affrontera The Strongest pour le retour de la deuxième phase de la Copa Libertadores et doit inverser le 0-2 contre le match aller joué en Bolivie.

Avec un but de Carlos Tévez, Boca Juniors a battu Workshops 2-1 pour la 18e journée de la Super League argentine. (Photo: .)

Horaires mondiaux pour voir Boca vs. Atlético Tucumán

Argentine: 21 h 45

Bolivie: 20:45 heures

Brésil: 21 h 45

Chili: 21 h 45

Colombie: 19 h 45

Équateur: 19 h 45

Paraguay: 21 h 45

Pérou: 19 h 45

Uruguay: 21 h 45

Espagne: 01h45 du dimanche 9 février

Allemagne: 01h45 le dimanche 9 février

Italie: 01h45 du dimanche 9 février

Angleterre: 00h45 le dimanche 9 février

Carlos Zambrano est arrivé à Boca Juniors en provenance du Dynamo Kiev. (06/02/2020)

