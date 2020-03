Aujourd’hui, la décision sur la suspension des salaires des joueurs? Deux hypothèses se posent

ROME. Dans l’après-midi la rencontre entre FIGC, AIC, AIAC, à laquelle toutes les composantes du football italien participeront pour définir une stratégie partagée sur le front des salaires. Après le déménagement de la Juventus, avec les joueurs qui ont renoncé à 4 mois de salaire, il faut maintenant travailler sur l’idée concrète de suspendre les émoluments en attente pour comprendre ce qu’il adviendra de la saison sportive.

PREMIÈRES INDICATIONS MAIS …

Ces derniers jours, le président et le PDG de la Serie A ont eu une vidéoconférence avec le président de l’AIC, lel’idée initiale était de mettre en place une mesure transitoire mais collective, mais une manière de mettre en œuvre des coupes au cas par cas se profile maintenant. Une considération particulière pour la Serie B, la Serie C et les amateurs, où dans la grande majorité des cas, la suspension des émoluments semble presque hors de propos étant donné les chiffres en jeu. Ansa a signalé qu’il y a actuellement deux hypothèses:

Suspension pour la période pendant laquelle vous n’avez pas travaillé. Remise proportionnelle à l’engagement, jusqu’à un maximum de 30% pour les engagements les plus élevés. Prévoit également des licenciements pour des contrats de moins de 50 000 euros par an.