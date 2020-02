Aujourd’hui la Ligue des champions recommence, c’est déjà un duel entre la Juve et Liverpool. Échange de blagues entre Klopp et Sarri

TORINO. La semaine dernière, la réponse et le coup entre Jurgen Klopp et Maurizio Sarri sur les chances de leurs équipes respectives de conquérir le Ligue des champions 2019/20. Les rouges partent à la chasse au bis, tandis que les bianconeri après y avoir touché deux fois ces dernières années rêvent de réussir la troisième tentative.

L’ADMISSION DE KLOPP

D’après les pages de “The Guardian”, le technicien des Reds a couronné les Bianconeri comme le favori pour la conquête du trophée de football continental le plus important: “Je ne regarde pas souvent la Serie A, mais en regardant leur équipe, je ne comprends pas comment il est possible qu’ils n’aient pas dix points d’avantage sur ses rivaux. – Klopp a admis – À la veille de cette saison, mon favori pour gagner la Ligue des champions était la Juventus, il a la meilleure équipe que j’ai jamais vue, quelque chose de fou avec tant de joueurs de qualité. De toute évidence, ils ne sont pas les seuls équipés pour gagner la compétition, il y a aussi le Bayern, le PSG, et vous ne pouvez jamais laisser de côté Barcelone et la ville. Athletic? Nous sommes concentrés sur le défi, l’année dernière nous avons montré que nous pouvions battre les meilleurs mais il n’est pas certain que nous pourrons nous répéter, c’est souvent aussi une question de chance ».

IRONICO SARRI RÉPOND

A la veille du match contre Brescia, l’entraîneur de la Juventus a répondu avec ironie: «Nous devons nous rappeler que Jurgen a précisé qu’il ne suivait pas le football italien, peut-être pour cette raison, notre situation au classement ne peut pas être expliquée. Champions? Même l’équipe de Liverpool n’est pas mauvaise, mais Klopp est l’une des personnes les plus gentilles que j’aie jamais connues et il a clairement dit ce qu’il avait dit pour éliminer un peu la pression des épaules de ses garçons “.

PORTRAIT ALLEMAND MAIS …

À la veille du défi contre les colchoneros, Klopp a expliqué le sens de ses mots sur les bianconeri: «Je ne joue pas à des jeux mentaux, je suis désolé si mes mots ont été perçus comme faisant pression sur Maurizio, je le respecte beaucoup et je ne voulais vraiment pas , mais ils m’ont posé une question et souvent je ne réfléchis pas avant de parler. Serie A? J’ai vu la Lazio-Inter et maintenant je comprends pourquoi la Juventus n’a pas dix points d’avantage. – admet le sélectionneur des Reds, qui ironise alors encore – Clair que mes mots ont été pris trop au sérieux, ils savent tous que le grand favori est le PSG, alors maintenant ils ont la pression de devoir gagner “.

… MAINTENANT recommencer

La chasse à la grosse oreille recommence donc ce soir, les Reds ouvriront le programme des huitièmes de finale en défiant l’Atletico Madrid au Wanda Metropolitano, tandis que Dortmund accueillera le PSG en même temps. Demain à la place Atalanta-Valence et Tottenham-Leipzig.