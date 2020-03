Aujourd’hui, la réunion AIC-Lega Calcio pour la réduction des salaires. Tommasi: “Oui au modèle Juve et jouer en toute sécurité en été” | Primapagina

Aujourd’hui est un jour important pour la poursuite de notre monde du football. Un jour où le syndicat des footballeurs, l’AIC devra enfin prendre une position claire sur la baisse de salaire demandée par tous les clubs, non seulement de la Lega Serie A. Aujourd’hui le sommet avec la Lega Calcio, mais le président de la ‘Assocalciatori, Damiano Tommasi a voulu anticiper sa position sur les micros du Corriere dello Sport.

L’ACCORD JUVE – “Quand on s’entend, c’est toujours bon. Nous avons toujours été en contact avec Chiellini. À la Juve, ils voulaient aborder le problème avant les autres et ils sont arrivés à la conclusion, à la pleine satisfaction de tous. Nous partons de la pire hypothèse et cela signifie se préparer à l’éventualité de la clôture des championnats. Dans ce cas, l’accord conclu par la Juventus me semble être un point de départ “.

OUI COUPÉ – “L’accord conclu clôt la saison ici, en ce qui concerne ce qui doit être perçu. Si même si nous revenons jouer en juin et au-delà de juin, les droits seront inclus dans le prochain contrat. Il s’agit d’un accord général, car il y a des joueurs qui expirent d’autres qui sont sur le point de rénover, d’autres qui partent en toute confiance, d’autres encore en négociation. Chaque situation individuelle sera adéquate. Notre position est claire: établir les conditions de l’avenir, en l’absence de la certitude de recommencer, est difficile. ”

AU-DELÀ DE JUIN – “Il y a un problème délicat concernant la prolongation de la saison en juillet. Sans accord entre les parties, personne ne peut prolonger un contrat au-delà de son échéance. Nous devrons nous asseoir et en parler. Pour jouer au-delà de juin? Nous serions les premiers à être heureux.” Cela signifierait que nos plages sont pleines de nageurs. Pas de vacances? C’est le moindre des problèmes. Nous sommes habitués à jouer en août. Bien sûr, nous devons comprendre si vous pouvez terminer tous les tournois et combien de temps durera la saison suivante “.

SÉCURITÉ – “Est-ce une coïncidence si les équipes espagnoles, qui ont joué contre les Italiens, sont pleines de personnes infectées? Malheureusement les faits nous ont donné raison, même si quelqu’un veut ignorer les faits. Et il aspire à recommencer à jouer demain matin. C’est nécessaire certifier la forme physique et vérifier les résultats La pneumonie interstitielle n’est pas une blague.