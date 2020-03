Aujourd’hui, l’avenir des Européens est décidé. Et l’UEFA joue son visage

Mesdames et Messieurs, il n’y a qu’une seule décision possible. Aujourd’hui, mardi 17 mars, l’UEFA va emprunter la seule voie possible: reporter le Championnat d’Europe 2020, le beau projet itinérant d’Aleksander Ceferin, qui n’aurait pas pu choisir (mais ce n’est certainement pas de sa faute) une année pire. Les grands de la Terre ont compris le message, il vaut mieux s’arrêter: la France et l’Espagne suivent l’exemple de l’Italie, Boris Johnson s’est déjà contenté de conseils plus doux, l’UE est prête à tout ce qu’il faut, même Donald Trump conseille d’éviter contacts pour empêcher la propagation du coronavirus. Hors de ce monde, seuls les bureaux de Nyon restent pour l’instant.

Cela prendra une grande réunion. Les 55 fédérations, les ligues, l’ECA, la FIFPro. Les difficultés sont là, on n’en discute pas: si reporter la Ligue des champions a été compliqué, reporter un événement continental est encore plus difficile. Mais c’est un pas en arrière nécessaire, qui rapproche presque entièrement le monde du grand football européen, à commencer par la FIGC du président Gravina, qui l’a confirmé à plusieurs reprises. Sur ce passage, en revanche, notre balle joue sa crédibilité future, sa capacité à rester dans le monde, chez les fans d’aujourd’hui, effrayés et désorientés mais prêts à faire de nombreux sacrifices pour se défendre et défendre leurs proches de COVID -19. Arrêtons-nous dans les cinq ligues majeures: seules la Premier League et la Ligue 1 pourraient fermer tôt, attribuant le titre à Liverpool et au PSG, sans scandales. La Serie A, la Liga et la Bundesliga sont plus ouvertes que jamais. Et sortir de la grande crise avec une foule de controverses et un train de réclamations judiciaires inévitables serait un faux pas que le football ne peut pas se permettre. Elle affecte, en fait, sa crédibilité.

Euro 2021? C’est une des possibilités. Mais nous naviguons tous à vue, dans cette mer agitée à laquelle nous ne nous attendions pas car convaincus de notre invincibilité occidentale. Cela entrerait en conflit avec les plans de l’UEFA, mais aussi avec la nouvelle Coupe du monde des clubs de football (discutée). Cela donnerait plutôt sa place à une répétition générale européenne d’automne pour Qatar 2022. Cependant, personne ne peut actuellement être certain que la pandémie sera vraiment derrière lui dans tout le Vieux Continent, en juin et octobre. Bien sûr, nous savons que lorsque nous en sortirons, nous voudrons retrouver une certaine normalité. C’est pourquoi les Européens, une fête extraordinaire, doivent céder la place à la beauté normale de nos championnats. Aujourd’hui leur avenir est décidé: automne ou 2021 peu importe, nous nous contentons également d’un report interlocutoire, dans le cadre d’une route à un seul virage possible. Nous serions plus heureux de les attendre, ces Européens, sachant que même les puissants de Nyon peuvent prendre du recul, comme nous tous.