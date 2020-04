AUJOURD’HUI, Martín Vizcarra EN DIRECT Lundi 20 avril: cas confirmés, morts et récupérés dans le pays, conférence de presse le 36e jour de quarantaine | état d’urgence | coronavirus Pérou | COVID-19 Off Side

Au début de la dernière semaine d’extension – jusqu’à présent – de l’isolement social obligatoire dans le pays, le président Martín Vizcarra apparaît au niveau national avec son cabinet des ministres pour détailler les dernières mesures qui seront imposées dans le pays pour soustraire à la quarantaine et aux autres phases.

Conférence de presse de Vizcarra: minute par minute

13:22 heures | «L’une des premières personnes touchées par le virus a été le prêtre Luis Núñez del Prado, une contagion externe. Il a eu une réunion avec des prêtres au Pérou, mais certains venaient d’Europe et, sûrement involontairement, il a été infecté par le virus. Le prêtre a empiré et était à l’USI, mais après un mois, il a surmonté la maladie et a déjà quitté l’USI, ils lui ont refait le test et il a donné un résultat négatif.

13:19 heures | «Il y a de la corruption aux trois niveaux de gouvernement, dans les maires et les ministères. Chacun méritera une punition exemplaire. Le Bureau du contrôleur dispose déjà de 30 millions de soles à évaluer simultanément, de sorte que, dans le cas où il est vérifié qu’il y a eu corruption, elle tombe avec tout le poids de la loi. »

13:15 heures | “L’un des problèmes est le nombre de personnes qui souhaitent s’installer dans leur lieu d’origine, nous le ferons progressivement avec les gouverneurs, mais nous avons besoin de la collaboration de la personne elle-même pour que cela se passe sans risques pour la santé. Un premier groupe avait déjà été transféré à Huancavelica, mais sur le chemin, dans les bus, avant d’arriver, beaucoup sont descendus ou ne sont pas arrivés à l’endroit que le gouvernement régional leur a donné pour les empêcher d’infecter leurs propres compatriotes et de partir de manière irresponsable sans se conformer. avec les indications. Ce genre d’attitudes affecte les résultats que nous voulons. Nous demandons une coordination étroite avec les gouvernements régionaux, mais certains gouvernements n’ont pas de budget pour accueillir et isoler ces personnes, donc un décret d’urgence a été signé pour leur fournir un budget. »

13:12 heures | «Il y a 20 jours, c’était une quantité beaucoup plus petite et nous étions déjà en état d’urgence. La plupart de ces 16 000 personnes ont été infectées dans cet état d’urgence, à l’exception des médecins et des policiers qui ont été infectés pendant leur travail, mais la plupart sont des citoyens qui ont été infectés en ne prêtant pas attention aux recommandations que nous avons données. Cette pandémie n’est pas un jeu ou une blague, les mesures étaient nécessaires. »

13:08 heures | «Nous avons prévu d’ajouter mille lits dans les tours de la Villa Panamericana pour l’hospitalisation de COVID-19, afin que lorsque la demande de dédouanement soit atteinte, nous aurons l’offre de soins. Cette semaine, nous allons augmenter 65 lits de soins intensifs ici, à 265 lits d’hôpital général. Ce sont les semaines difficiles, celles qui nécessitent le plus de réactivité. »

13:02 heures | «Nous avons eu des réunions tout le week-end avec des représentants de la santé dans le pays. Nous devons être honnêtes. On m’a présenté un tableau pour connaître exactement les informations concernant les lits de soins intensifs pour servir les patients COVID-19. Le total, à l’échelle nationale, est de 1969, mais parmi ceux-ci, 525 lits de soins intensifs sont pour COVID-19, mais 385 sont actuellement occupés, nous avons 140 lits de soins intensifs pour les patients à l’échelle nationale. Aux niveaux de Lima et de Callao, nous avons 379 lits de soins intensifs COVID-19, 318 occupés et 61 lits de soins intensifs disponibles à ce jour. Dans les régions, il y a 146 lits, 67 sont utilisés et 69 lits sont disponibles dans les régions ».

12:58 heures | “Hier à minuit, en conclusion, il y avait 148 011 personnes échantillonnées, dont 41 356 ont passé le test moléculaire et 136 655 ont un test rapide. Sur un total de 131 686 tests négatifs, 16 325 sont positifs. Ils représentent 11%. Nous avons 1 682 patients hospitalisés, dont 841 à EsSalud, 495 dans les différents hôpitaux de Minsa, 202 dans les hôpitaux des forces armées et de la police nationale et 143 dans des cliniques privées (8,5% du total des hospitalisations). »

12h55 | «Aujourd’hui, lundi 20 avril, nous rapportons des informations pertinentes à ce stade de l’état d’urgence. Nous avons eu une réunion du Conseil des ministres, où nous avons collecté des informations de tous les secteurs. Nous savons que ces semaines sont les plus difficiles de la maladie. En raison de son niveau d’évolution, COVID-19 est l’endroit où il a le plus grand nombre de personnes infectées et où le plus de personnes nécessitent une hospitalisation et aggravent leur situation. La capacité d’attention pour répondre à la demande est limitée. La capacité du pays n’est pas encore pleine, mais le mou diminue. “

12:52 heures | Début de la conférence de presse du président Martín Vizcarra.

12:10 heures | Bonjour. Le président accueillera sous peu la conférence de presse régulière de midi.

