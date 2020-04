Aujourd’hui sur TMW, streaming en direct: championnat biélorusse et tajiko

Envie de jouer au football? Pas de problème, TMW s’en chargera. Il y a peu de championnats dans le monde qui n’ont pas été arrêtés par l’urgence sanitaire causée par le coronavirus: il est toujours joué au Bélarus et au Tadjikistan et TMW, avec MyCujoo, diffusera en direct les courses du championnat du Tajiko et du Bélarus. Aujourd’hui un match du championnat Tajiko et trois du championnat biélorusse:

13h00 – Slutsk-Belshina (Biélorussie)

13h30 – Pamir-Khatlon (Tadjikistan)

13h30 – Khujand-Regar TadAZ (Tadjikistan)

15h00 – Zhodino-Rukh Brest (Biélorussie)

17h00 – Isloch Minsk-Vitebsk (Biélorussie)

