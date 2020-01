AUJOURD’HUI UFC 246 LIVE, McGregor vs Cowboy Cerrone LIVE AUJOURD’HUI EN LIGNE via FOX Action: REGARDEZ ICI via ESPN 2 et DAZN LIVE les horaires et les canaux pour VOIR LE retour GRATUIT de Conor McGregor à Donald Cerrone à Las Vegas, États-Unis. Contact

[VÍA FOX Action], McGregor vs Cowboy Cerrone EN DIRECT ils se battent ce soir dans le UFC 246 EN DIRECT et EN LIGNE par FOX Action. Ce combat marquera le retour à l’action de Conor McGregor, qui n’a pas combattu depuis octobre 2018, lorsqu’il est tombé à Khabib Nurmagomedov. Le rival de l’Irlandais sera Donald Cerrone et dans un combat convenu en poids welter (77 kilos). Ce sera le troisième à affronter «The Notorious» dans cette division; d’autre part, «Cowboy» aura sa dixième réunion dans ce poids. Depor.com vous apporte tous les incidents, résultats, coup par coup et tous les détails de l’UFC 246, VER ICI GRATUIT via ESPN 2 et DAZN.

Il UFC 246 Il se déroule le 18 janvier au T-Mobile Arena de Las Vegas, aux États-Unis. L’événement est diffusé dans toute l’Amérique latine par le signal FOX Action et en Amérique du Sud, en plus, il est télévisé par la chaîne internationale ESPN 2. Les premiers préliminaires débuteront à 18h30 sur le réseau UFC STREAMING (UFC Fight Pass ) Les préliminaires débuteront à 20 heures (via FOX Sports et ESPN 2).; tandis que les stars à 22 heures via FOX Action et ESPN 2.

Après avoir perdu contre Khabib Nurmagomedov en 2018, Conor McGregor Il a été impliqué dans des scandales et des procédures judiciaires. Même dans les altercations dans les bars et les problèmes avec les fans. Cependant, “The Notorius” veut maintenant laisser le passé derrière lui et être le même qui a marqué l’histoire en 2016, lorsqu’il est devenu le premier double champion UFC simultané. Ce sera une bonne occasion pour les Irlandais de regagner sa victoire, ce qu’il n’a pas réalisé depuis cette date. Depuis lors, deux défaites, dans deux disciplines différentes, et plusieurs controverses ont marqué la vie sportive et personnelle de McGregor. Il est temps pour lui de changer.

McGregor vs Cowboy LIVE et LIVE: c’était la confrontation pré-UFC 246 de Las Vegas. (Vidéo: UFC)

Conor McGregor vs Donald Cowboy Cerrone: horaires pour l’Amérique latine

• Pérou: 22h00

• Colombie: 22h00

• Équateur: 22 h 00

• Argentine: 12h00

• Uruguay: 12h00

• Chili: 12h00

• Mexique: 21h00

• États-Unis (New York, Miami, Floride et Washington D.C.): 22h00

Bien qu’il ait eu plusieurs challengers, dont Justin Gaethje, Conor McGregor (21-4) a décidé de choisir Cerrone (36-13) comme indiqué pour son retour dans l’octogone. “Si vous regardez la liste d’appels ou les personnes avec lesquelles ils m’ont interpellé, Donald était probablement l’un des premiers. Ensuite, il est le premier sur la liste, et c’est tout. J’arriverai à chacun d’eux aussi”, a-t-il déclaré.

Dans le pré-UFC 246, «The Notorius» était respectueux envers son rival. Bien sûr, il n’a pas manqué l’occasion de préciser que la défaite n’est pas une option pour lui. “Je pourrais le vaincre de toute façon, à n’importe quel poids. Je le frapperais quand il saignait. Je le battrais même si j’avais de la fièvre”, a déclaré McGregor dans une récente interview.

Conor McGregor contre Donald Cowboy Cerrone: canaux pour l’Amérique latine

• Pérou: FOX Action / ESPN

• Colombie: FOX Action / ESPN

• Équateur: FOX Action / ESPN

• Argentine: FOX Action / ESPN

• Uruguay: FOX Action / ESPN

• Chili: FOX Action / ESPN

• Mexique: Fighting Sports Network

• États-Unis (New York, Miami, Floride et Washington D. C.): ESPN

D’un autre côté, Donald Cerrone accepté le défi de Conor McGregor en partie à cause de la quantité d’argent que l’Irlandais déplace et parce qu’il veut se mesurer à l’un des meilleurs puncheurs de l’UFC. Mais contrairement aux Irlandais, le «Cowboy» pourrait mener le combat au sol et utiliser son jujitsu, art dans lequel il est ceinture noire.

«Je devrais probablement le mettre au sol, mais je ne pense pas que ce sera le cas. Les gens disent que c’est stupide que j’échange, mais c’est ma stupidité. Je suis ici et je veux me mesurer au meilleur attaquant. Personne ne décide pour moi », a déclaré Cerrone.

Ce sera le dixième combat de Cerrone en poids welter; tandis que Conor s’élèvera pour la troisième fois à 77 kilos. Bien que les deux n’arrivent pas à leur meilleur niveau, le combat a concentré l’attention de tout le monde, d’autant plus qu’ils ont déjà annoncé qu’il y aurait un KO.

McGregor vs Cowboy LIVE: c’était la confrontation pré-UFC 246 de Las Vegas. (.)

Conor McGregor contre. Donald Cerrone (poids welter – stellaire)

• Holly Holm contre Raquel Pennington (poids du coq femelle)

• Aleksei Oleinik contre Maurice Greene (poids total)

• Anthony Pettis contre Carlos Diego Ferreira (poids léger)

Panneau d’affichage préliminaire (20 h 00)

• Roxanne Modafferi contre Maycee Barber (poids des mouches femelles)

• Andre Fili contre Sodiq Yusuff (poids plume)

• Drew Dober contre Nasrat Haqparast (poids léger)

• Sabina Mazo contre JJ Aldrich (poids de la mouche femelle)

• Tim Elliott contre Askar Askarov (poids de la mouche)

• Brian Kelleher contre Ode Osbourne (poids du coq)

• Aleksa Camur contre Justin Ledet (poids léger léger)

• Chas Skelly contre Grant Dawson (poids plume)

