Quique Setién s’est exprimé lors d’une conférence de presse sur la participation abondante de Marc-André Ter Stegen lors du match contre Getafe CF: «Lorsque vous êtes marqué homme à homme, le gardien de but est celui qui doit gérer le ballon et chercher un homme convenable mais il est très difficile contre des joueurs aussi tentants que ceux de Getafe. Marc est un footballeur idéal pour développer ce rôle. Ce n’est pas facile quand on est co-contrôlé un contre un. »