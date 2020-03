Avant de donner à Godoy Cruz un grand objectif, Buffarini a exprimé son opinion sur la position de River: “Nous avons été surpris”

Julio Buffarini C’était dès le début du match contre Godoy Cruz et a marqué la première de Boca à Mendoza. Alors que la première mi-temps était moyenne, l’ailier de Xeneize est apparu dans la surface, a pris un rebond et a brisé le but de Rodrigo Rey.

Cependant, dans l’aperçu du match, l’ancien San Lorenzo a parlé avec les médias et s’est prononcé sur la décision de River, qui ne s’est pas présenté pour jouer contre l’Atlético Tucumán et a fermé les portes du stade pour empêcher la propagation du coronavirus.

“Beaucoup de choses ont été discutées, mais personne ne nous a contactés hier et aujourd’hui.. Personne ne nous a donné d’informations que nous n’avions pas à jouer. Nous avons donc dû nous présenter et jouer. Si elle aurait dû être suspendue? C’est une décision qui doit être prise par ceux qui sont au sommet, ceux qui s’en occupent. S’il était suspendu, cela devait être fait dès le premier match de la Coupe “, a déclaré Buffa en dialogue avec Fox Sports.

Dans le même esprit, il a ajouté: “J’ai été surpris par River, mais ce sont des décisions qu’ils prennent personnellement, comme nous maintenant que nous devons jouer. Personne ne nous a contactés. Nous parlions même à Carlos (Tevez) qui ne pouvait pas voyager et personne ne l’a contacté non plus “, a-t-il conclu.