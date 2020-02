Avant la réunion: la Lazio reçoit dans son fief à Bologne

Samedi prochain à Olimpico Di Roma à 15h00, le Latium et le Bologne dans le match correspondant à la 26e journée de Serie A.

Il Latium vient avec optimisme pour la rencontre du vingt-sixième jour après avoir gagné lors des deux derniers matchs de la compétition contre le Gênes hors de son terrain (2-3) et contre le Inter dans son stade (2-1). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 18 des 25 matchs disputés jusqu’à présent, avec 58 buts inscrits contre 23 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Bologne récolté un match nul à un devant Udinese, ajoutant un point lors du dernier match disputé de la compétition, pour qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur la route. Avant ce match, le Bologne Il avait gagné dans neuf des 25 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un bilan de 38 points pour et 40 contre.

En référence aux performances locales, Latium Il a gagné 10 fois et a dessiné trois fois en 13 matchs joués, des chiffres qui parlent positivement de l’ensemble des Simone Inzaghi Quand il joue dans son stade. À la maison, Bologne Il a un équilibre de cinq victoires, cinq défaites et deux matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui obtient généralement des points à domicile, ce à quoi le Latium Si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Olimpico Di Roma, soit 11 victoires, 2 défaites et 6 nuls en faveur de Latium. À son tour, l’équipe à domicile a une série de six matchs consécutifs invaincu à domicile contre le Bologne. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans la compétition, c’était en octobre 2019 et le résultat a été un match nul (2-2).

Aujourd’hui, le Latium Il se place en tête du classement avec une différence de 25 points par rapport à son rival. L’équipe de Simone Inzaghi Il se classe deuxième avec 59 points dans son casier. De son côté, le Bologne Il compte 34 points et occupe la dixième position du classement.