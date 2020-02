Avant la réunion: SPAL reçoit Sassuolo

Le lendemain de la série A, le vingt-troisième, se battra pour un résultat positif sur SPAL et le Sassuolo dans le Stadio Paolo Mazza à 12h30 le dimanche.

Il SPAL arrive au vingt-troisième jour avec le désir de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Latium dans le match précédent pour un résultat de 5-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté quatre des 22 matches disputés jusqu’à présent en Serie A, avec 16 buts inscrits contre 38 encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Sassuolo il a remporté la victoire contre le AS Roma lors de leur dernier match de la compétition (4-2), avec des buts de Jeremie Boga, Filip Djuricic et Francesco Caputo, donc il espère répéter le score, cette fois au stade SPAL. À ce jour, sur les 22 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté sept avec un bilan de 36 buts contre 37 manches.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, SPAL Il a réalisé un équilibre de deux victoires, six défaites et deux nuls en 10 matchs à domicile, il devra donc défendre très bien sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans le tournoi. À la maison, Sassuolo Il a gagné deux fois et a tiré quatre fois lors de ses 11 matchs joués, des chiffres qui ne jettent pas un équilibre excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le SPAL.

Les rivaux s’étaient déjà affrontés dans le Stadio Paolo Mazza et l’équilibre est de deux défaites en faveur de SPAL. De même, l’équipe visiteuse est sur une lancée dans ses déplacements dans cette compétition, puisqu’elle a remporté deux matchs au stade de SPAL. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un résultat 3-0 pour les visiteurs.

Concernant la situation de ces équipes en série A, le Sassuolo Il devance l’équipe à domicile avec un avantage de 11 points. Il SPAL Il compte 15 points dans le casier, se classant 20e. De son côté, l’équipe visiteuse compte 26 points et occupe la treizième place de la compétition.