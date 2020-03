Avant l’adieu surprenant de Heinze, le candidat au poste d’entraîneur de Vélez est Eduardo Domínguez

Ce vendredi, Gabriel Heinze surpris lors d’une conférence de presse annonçant que le lundi 9 mars, après la Date 23 de la Super ligue, cessera d’être le directeur technique de Vélez. Immédiatement, un nom piqué au point d’être son remplaçant pour le début de la Super League Cup qui débutera vendredi 13 de ce mois.

Tel que rapporté dans Halcones et Palomas (du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 en TNT Sports), Eduardo Domínguez, le principal candidat à assumer comme DT au lieu de Gringo, ancien entraîneur de Huracán, Colón et Nacional de Uruguay. Reste à savoir si ce sera finalement qui siégera dans la banque de remplacement de Fortín ou si de nouveaux noms émergeront au fil des heures.

Lors de son entretien avec la presse, Heinze a annoncé que “lundi sera mon dernier match contre cette institution. Ce club me prend un peu de cœur. Vélez m’a donné bien plus que je ne pouvais lui donner.” ce cycle se termine que je vais emmener avec moi. Je remercie toutes les personnes du club “, a déclaré Gringo devant les médias. Puis, il a ajouté: “Vélez m’a donné beaucoup plus que je ne lui ai donné. Cette institution est extraordinaire, je vais faire du bien au club car si c’était pour moi je restais. Vélez sera toujours dans mon cœur. Je n’avais qu’une chose en la tête: défendre ce grand bouclier. “

Enfin, à propos de la réunion devant l’Union pour la Date 23, qui marquera la fin de son cycle et sera émis par TNT Sports à 19 h 00 du LundiIl a déclaré que “l’on fera tout son possible pour gagner à Santa Fe et laisser positionnellement l’institution là-haut”. “Si le résultat n’est pas donné, rien ne couvrira tout ce qui est important et beau que nous vivons dans ce tournoi, mais nous ferons tout notre possible pour remporter la victoire”, a-t-il conclu.