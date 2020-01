Avant le départ de Nicolás Blandi, San Lorenzo sera chargé par Jonathan Herrera

Nicolás Blandi a surpris tout le monde et a décidé de quitter San Lorenzo dans ce marché de laissez-passer. Le Colo Colo a mis 1,1 million de dollars et a gardé la passe de l’attaquant, qui a quitté le Cyclone pour chercher plus de continuité dans un autre club.

Face à cette situation, les dirigeants du club Boedo ont décidé de se rendre sur le marché des cols pour trouver un autre attaquant, puisque Adolfo Gaich est parti avec l’équipe nationale argentine et le début de la saison sera perdu.

Selon ce que Gonzalo Rey a déclaré à CNN Deportes, l’un de ceux ciblés par San Lorenzo est Jonathan Herrera, actuel buteur de la Cordoue centrale de Santiago del Estero.

Herrera a passé un bon semestre avec le Railroad et plusieurs clubs de la Super League se sont tournés vers lui. Sera-ce un renfort pour l’équipe de Diego Monarriz?