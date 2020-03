Avant l’Eurocup, il y a des choses plus importantes

Le coronavirus a touché tous les niveaux du football. L’un des effets les plus pertinents est la possible suspension ou report du Championnat d’Europe cet été 2020, une décision qui sera prise ce mardi lors d’une réunion de l’UEFA.

Au bord de ce dossier, l’entraîneur italien, Roberto Mancini, a déclaré dans La Gazzetta dello Sport que, pour l’instant, ce n’est pas une priorité car la santé des joueurs est la chose la plus importante: “Tout d’abord, nous devons protéger la santé des gensEnsuite, lorsque cette situation commence à diminuer, nous pouvons commencer à en parler (football) et tout décider plus tard.

Pour l’instant, l’entraîneur est prudent avant de prendre connaissance de la décision de l’UEFA.

“Nous devons attendre mardi pour voir ce que l’UEFA décidera. Mon sentiment? Je ne sais pas, le fait est que les problèmes que nous avons maintenant dans d’autres pays les feront commencer aujourd’hui. Attendons de voir ce que nous devons faire, avant il y a des choses plus importantes& rdquor ;, a déclaré Mancini. L’une des possibilités serait de jouer l’année prochaine, à la veille de la Coupe du monde 2022. «Nous sommes prêts à toute décision, tant que cette agonie se terminera pour toutes les personnes qui souffrent & rdquor ;.

Dans le même temps, il a apprécié la possibilité de terminer les compétitions plus tard que prévu: «Nous sommes dans une situation exceptionnelle, qui ne s’est jamais produite auparavant, donc cJe pense que, si possible, il devra arriver en juin et aussi en juillet& rdquor;.

Une des flambées positives de cette crise, selon Mancini, est que “quand cela se terminera, de retour à la normale, tout sera” beaucoup plus beau. On va retrouver la liberté, on peut retourner aux matchs dans le stade, s’amuser & rdquor ;.