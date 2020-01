Avantage pour Galdames? Heinze a salué son agressivité défensive »

Jeudi 23 janvier 2020

Gabriel Heinze, technicien du «Fortín», a souligné les capacités du volant chilien par rapport à Mauro Pittón, tous en conflit pour remplacer Nicolás Domínguez. De plus, le «Gringo» avait des mots pour le duel contre Diego Maradona, assurant qu’il est toujours spécial de rencontrer le «Ten».

La Super League argentine s’apprête à reprendre la compétition ce vendredi 24 janvier. L’un des duels qui s’ouvrira le jour 17 sera celui qui affrontera Vélez Sarsfield avec Gymnastique et Escrime de l’Argent, où Pablo Galdames pourrait avoir une option de titulaire sur la photo réalisée par Gabriel Heinze.

Le «Gringo» a mis en évidence les caractéristiques de l’ancien dépliant de l’Union espagnole, suggérant un petit article sur Mauro Pittón dans le conflit pour remplacer Nicolás Domínguez au milieu de «Frotín».

«Je pense que les deux ont les caractéristiques de jouer de façon mixte. Bien qu’ils aient des différences dans leur jeu. Pablo a plus touché que Mauro et aujourd’hui aussi plus dynamique et sur un plan défensif il est plus agressif », a expliqué l’entraîneur de Vélez.

L’attraction principale du duel sera la réunion de Heinze avec Maradona, en se souvenant que le «Ten» l’a dirigé en Afrique du Sud 2010, alors qu’il commandait l’équipe nationale argentine. «La figure de Diego lorsque vous voyez que cela se produit génère quelque chose pour vous. J’imagine que le jeune joueur va générer quelque chose. mais nous devons être concentrés et penser au jeu. Ce qui m’importe le plus, c’est que Maradona va bien et aime le football », a déclaré« Gringo ».

Enfin, il n’a pas précisé si Ricardo Centurión sera considéré comme faisant face au ‘Lobo’. «C’est mieux que lors des premiers entraînements, puis on évalue si les conditions sont données pour qu’il se sente à l’aise sur le terrain, on l’analyse, je dois voir les choses. Je ne suis pas encore sûr », a-t-il conclu.

