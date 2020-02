Avantages et inconvénients des remplacements potentiels pour Robert Lewandowski

Hier, après une victoire 3-0 sur Chelsea à Stamford Bridge en Ligue des champions, les espoirs du FC Bayern et de ses fans se sont effondrés de la pire façon possible: Robert Lewandowski, sans doute le meilleur joueur du Bayern à Londres la nuit dernière, sera mis à l’écart pendant au moins quatre semaines avec une fracture mineure au genou. Bien sûr, quatre semaines sont probablement optimistes, car de nombreux fans du Bayern se souviendront du temps qu’il a fallu à Manuel Neuer pour retrouver sa forme physique après sa fracture métatarsienne.

Qu’on le veuille ou non, le Bayern devra trouver un remplaçant pour son attaquant vedette, et rapide, alors que l’équipe entre dans une période chargée de la saison. Mais comment remplissez-vous exactement un trou en forme de Lewandowski? BFW se penche sur les remplaçants potentiels et leurs avantages et inconvénients.

Avantages: Gnabry est probablement l’option la plus évidente pour prendre la place de Lewandowski au sommet de l’attaque du Bayern. La bonne chose à propos de l’utilisation de Gnabry comme avant-centre est qu’il a une vaste expérience là-bas tout en jouant pour l’équipe nationale allemande, car Joachim Low l’a utilisé comme avant-centre avec beaucoup de succès. Gnabry a disputé tous les matches de qualification de l’Allemagne contre l’Euro, sauf un, en tant qu’avant-centre ou deuxième attaquant (moins la victoire à l’extérieur en Estonie, quand il n’a pas joué du tout), marquant sept buts en autant de matchs. Il a également joué comme avant-centre lors du match amical 2-2 de l’Allemagne contre l’Argentine, marquant un but et en aidant un autre. De même, le talent de Gnabry comme attaquant a été pleinement mis en évidence tout au long de l’année, et il n’est pas étonnant de penser qu’il peut faire de même pour son club.

Ajoutez cela à la forme scintillante sur laquelle Gnabry a été, et nous pourrions avoir un nouveau numéro neuf.

Les inconvénients: Gnabry a à peine joué en tant qu’avant-centre pour le Bayern, cependant, et il n’a pas impressionné dans ce rôle quand il l’a fait. Un exemple serait la victoire embarrassante de 2-1 contre Bochum dans le DFB Pokal. Bien qu’il ait marqué une fois dans ce match, c’est après que Lewandowski eut été remplacé et Gnabry avait été déplacé à sa place habituelle sur l’aile. Il est difficile de dire si Gnabry sera en mesure de reproduire sa forme allemande avec le Bayern lorsque ses résultats ne sont pas aussi impressionnants.

De plus, déplacer Gnabry au milieu signifie que le Bayern perdra son meilleur ailier, et avec Ivan Perisic et Kingsley Coman hors service, sans parler du manque de forme de Philippe Coutinho, l’attaque du Bayern sera inévitablement en deçà des ailes. Bien sûr, il est toujours possible de déplacer Thomas Muller sur l’aile, mais nous savons tous à quel point cela fonctionne.

Option 2. Joshua Zirkzee

Avantages: Zirkzee a fait les gros titres partout en Allemagne en décembre lorsqu’il a marqué avec ses deux premières touches lors de ses deux premiers matchs avec l’équipe senior du Bayern. Bien qu’il n’ait que 18 ans, le Néerlandais est physiquement bien construit et est un finisseur clinique, comme nous l’avons tous vu lorsqu’il a remporté à lui seul le Bayern leurs deux derniers matchs de la décennie. Même dans son temps limité sur le terrain, il a montré son talent pour entrer dans les espaces et les exploiter. Un autre bon exemple serait sa performance contre Hoffenheim dans le Pokal, quand il s’est mis en tête-à-tête avec le gardien presque immédiatement après son arrivée. De plus, c’est lui qui a libéré suffisamment d’espace dans la surface pour permettre à Lewandowski de marquer le vainqueur du Bayern contre Paderborn le week-end dernier.

Zirkzee a ainsi fait ses preuves en tant qu’attaquant à deux reprises dans des matchs importants et peut être considéré comme un candidat viable pour remplacer Lewandowski. Les crises de blessures ont parfois permis à de nouveaux talents de s’épanouir, un excellent exemple étant l’ailier arrière gauche Alphonso Davies. Qui peut dire que Zirkzee ne peut pas en faire autant?

Les inconvénients: Bien que Zirkzee ait rarement déçu en quelques minutes pour l’équipe senior, il a étrangement eu du mal à trouver le fond du filet pour le Bayern II, pour une raison quelconque. Il n’a marqué que deux fois dans la 3. Liga, et n’a pas été aussi impressionnant qu’il l’a été en tant que starter pour eux, car il a été un sous-impact pour l’équipe senior. Cela peut montrer que pour le moment, Zirkzee pourrait être mieux de sortir du banc en deuxième mi-temps plutôt que de commencer, ce qui signifie qu’il ne peut pas être un remplaçant direct de Lewandowski dans ce cas. Mais encore une fois, depuis sa percée avec les pros, Zirkzee a montré de meilleures performances avec l’équipe II (ses deux buts en 3. Liga sont venus après ses premiers buts en Bundesliga), donc cela pourrait vouloir dire quelque chose.

Option 3. Kwasi Okyere Wriedt

Avantages: Kwasi Wriedt fait ce que Zirkzee n’a pas fait dans la 3. Liga; c’est-à-dire marquer des buts. L’attaquant du Ghana a 17 buts et 3 passes décisives en 24 matchs cette saison, et est responsable de la progression constante du Bayern II lors de sa première saison en étant promu au troisième niveau. Le grand homme est également bien construit et est une machine à buts bien entraînée, ce dont le Bayern a besoin en l’absence de Lewandowski.

Les inconvénients: Hélas, Wriedt a encore moins d’expérience que Zirkzee pour la première équipe. Il n’a joué que deux fois pour eux, et sa dernière apparition pour les pros est survenue il y a deux ans, lors d’une défaite 1-2 face au Borussia Monchengladbach en Bundesliga, alors que Jupp Heynckes était toujours aux commandes. Depuis lors, le Bayern a changé d’entraîneur à deux reprises, ce qui ne fait que montrer depuis combien de temps Wriedt joue au football professionnel. Faire pression sur Wriedt pour remplacer le meilleur attaquant du monde alors qu’il n’a pas lui-même goûté à la plus grande scène est tout simplement injuste et pourrait être préjudiciable pour le joueur et l’équipe. Pour l’instant, Wriedt est le candidat le moins susceptible de commencer à la place de Lewandowski.

Option 4. Thomas Muller

Avantages: Muller est dans la forme de sa vie, se produisant brillamment semaine après semaine sous Hansi Flick. Der Raumdeuter a marqué des buts et fourni des aides indépendamment de l’adversaire, et il est également une option sérieuse pour remplacer Lewandowski. Si Muller peut jouer plus haut sur le terrain, il pourrait potentiellement changer son rôle de buteur au lieu de fournisseur. Nous avons vu à quel point Muller peut se précipiter dans les espaces maintes et maintes fois, et s’il peut le faire, il n’ya aucune raison de suggérer qu’il ne peut pas réussir le non. 9 rôle.

Les inconvénients: Eh bien, nous avons tous vu à quel point Muller s’en sort bien. 9, et autant que nous détestons l’admettre, il n’est pas un bon attaquant. Son jeu de hold-up est au mieux moyen, et on ne peut pas s’attendre à ce qu’il trouve l’espace qu’il fait normalement sans partenaire de frappe pour le soutenir. De plus, Muller s’est déjà adapté à un joueur plus orienté vers l’assistance cette saison, et le pousser soudainement et s’attendre à ce qu’il marque des buts peut lui prendre un peu d’habitude. Bien sûr, étant le joueur polyvalent qu’il est, Muller peut nous surprendre tous, mais d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent au cours des dernières saisons, Muller est un non. 9 limite ses capacités, et pourquoi voudrait-on gaspiller sans doute le meilleur milieu de terrain offensif de l’entreprise en le jouant dans une position où il ne se sent clairement pas chez lui?

Bonus: changements de formation possibles?

Si Gnabry joue, le Bayern peut revenir à un 4-3-3 et adopter une approche plus directe et plus rapide. Quand l’Allemagne jouait Gnabry comme avant-centre, ils le jouaient souvent au milieu d’une ligne d’attaque 4-3-3, flanquée de joueurs comme Timo Werner, Marco Reus, Julian Brandt, etc. Il est possible que Flick fasse le même, et jouer Muller comme un ailier pour soutenir Gnabry, avec Coutinho, Coman et Perisic une fois que ce dernier revient. Le problème avec cette approche, cependant, est qu’elle s’écarte du 4-2-3-1 habituel qui fonctionne si bien pour l’équipe actuelle, dans laquelle la pression et le jeu de balle sont presque parfaitement équilibrés.

Bien sûr, il y a une chance que Flick s’en tienne audit 4-2-3-1, peu importe qui il joue, surtout si cela signifie laisser Muller au milieu, afin qu’il ait un partenaire dans le crime pour lui ouvrir un espace et vice versa. Si Flick jouait un attaquant réel comme Zirkzee ou Wriedt, il n’y aurait aucune raison de changer la formation, car cela signifierait simplement remplacer un attaquant par un autre.

Conclusion

La blessure de Lewandowski est un revers majeur pour le Bayern, en particulier compte tenu de la forme qu’il était cette saison. Il est vrai que le Bayern aura probablement du mal à s’adapter à la vie sans lui, et ses espoirs de titre pourraient être compromis. Mais là encore, cela pourrait être une bénédiction déguisée. Encore une fois, si ce n’était pas pour les diverses blessures de nos défenseurs cette saison, nous n’aurions peut-être pas découvert quel joyau Davies est à l’arrière gauche. La blessure de Neuer il y a deux ans a été brutale, mais nous avons découvert que Sven Ulreich est bien plus qu’un simple gardien de but décent. Parfois, les remplacements peuvent prouver leur point de vue, et à en juger par les options talentueuses que nous avons à notre disposition, nous pouvons être légèrement optimistes.

Nous espérons que le Bayern trouvera un moyen de sortir de ce dilemme et que Lewandowski se rétablira rapidement et complètement.