“Avec Barcelone, nous jouerons nos options”

Gennaro Gattusotechnicien Naples, a déclaré samedi que son équipe aura ses “options” pour passer le tour contre Barcelone, commentant le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions prévu ce mardi au stade San Paolo.

21/02/2020 à 23:51

CET

EFE

“Barcelone est une super équipe, ils peuvent nous mettre en difficulté. Nous devons bien préparer le match et nous jouerons nos options “, a-t-il déclaré. Gattuso, dans des déclarations à la télévision italienne “Sky Sport”, après le duel de ligue remporté 2-1 ce samedi contre Brescia.

Il Naples a joué avec des rythmes bas et s’est reposé avec un adversaire 1-0, mais tracé dans la reprise avec un penalty marqué par Lorenzo Insigne et un grand objectif d’espagnol Fabian Ruiz.

“Cela me dérange quand on dit que c’est facile de jouer dans les champs d’équipe de la zone inférieure (en l’occurrence le stade Rigamonti de Brescia). Ce n’est pas vrai. Nous leur avons donné le premier but et ensuite nous avions peu de détermination. Ces choses m’ennuient “, a-t-il dit.

L’entraîneur italien, qui a remplacé Carlo Ancelotti En décembre, il a dit qu’il avait des “joueurs forts”, mais a reconnu qu’au cours des premières semaines, il s’inquiétait du manque de détermination et de confiance.

“Nous devons d’abord atteindre 40 points, puis nous verrons (Naples ajoute 36). Il manque 13 matchs et pour aller en Europe, il faut faire 27 ou 28 points de plus. En ce moment, la Ligue Europa, avec tout ce qui nous est arrivé, est quelque chose d’important “, a-t-il déclaré Naples, momentanément sixième de la Série A.