Avec Bravo, Manchester City a battu Fulham en FA Cup »Football Press

Dimanche 26 janvier 2020

Sans complications majeures, Manchester City a frappé Fulham 4-0 et s’est qualifié pour le cinquième tour de la FA Cup.L’équipe de Claudio Bravo, qui a entamé tout le match, n’a eu aucune pitié à profiter de toutes leurs opportunités pour éliminer boîte de visiteur sans idées et a subi une expulsion précoce.

La réunion a commencé «citoyen». A 6 ′, Tim Ream a renversé City Gabriel Jesús en avant dans la zone, donc l’arbitre a sanctionné une faute et une expulsion pour le défenseur des «cottagers». A 8 ′, Ilkay Gündogan a transformé la charge en but, ouvrant le parcours de l’équipe menée par Pep Guardiola. Il ne fallut pas longtemps à Bernardo Silva (19 ′) pour sortir de la zone et établir confortablement le 2-0 avec lequel les équipes sont parties à la mi-temps.

Au deuxième tour, Gabriel Jesus s’est consacré à la rencontre et a marqué deux fois. En 72 ′, après un centre de Joao Cancelo, Jésus a frappé une tête, et malgré la revue VAR, le joueur a marqué 3-0. Instantanément, en 75 ′, le même attaquant brésilien a profité d’un rebond du gardien Marek Rodák et a établi la finale 4-0, avec laquelle l’équipe «citoyenne» a progressé en FA Cup.

L’équipe de Bravo sourit et pense déjà au prochain duel contre Manchester United dans le derby de ville pour la Coupe de la Ligue. De son côté, Fulham attendra un autre week-end pour se rencontrer contre Huddersfield Town pour le championnat, où il y a des tiers avec 49 unités.

