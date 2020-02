“Avec Cerignola, nous méritions la même chose, mais maintenant, gagnons-les tous”

BITONTO (BA). Milieu de terrain de classe 91 ex Turris et Picerno entre autres, Raffaele Vacca cette année dans les rangs de Bitonto le bon espace est sculpté dans l’une des roses de compétition les plus complètes groupe H de Serie D. Le neroverdi occupe actuellement la première place du championnat, avec deux points d’avance sur Foggia, deuxième du classement, et vient de rentrer d’un KO interne contre Audace Cerignola.

VOULEZ GAGNER

Au prochain tour, les garçons de M. Taurino seront sur scène au stade Iacovone contre Taranto, les rossoblu traversent l’un des moments les plus délicats de leur histoire récente. Notre équipe éditoriale a rencontré Vacca pour analyser la saison à la fois d’un point de vue personnel et d’équipe: «Jusqu’à présent, je juge positivement mon millésime, cet été j’ai fait un choix très précis, plus qu’une minute de sécurité, je visais à faire partie d’un groupe prêt à gagner immédiatement. – le milieu de terrain a commencé – je croyais dès le départ aux possibilités de Bitonto, je venais d’une saison importante avec le maillot Turris mais j’ai préféré mettre le groupe devant des buts personnels. Nous sommes les premiers depuis un moment, dix matchs manquent et nous allons essayer de tous les gagner dès le prochain, vient maintenant la plus belle phase “.

Ph Verriello A., équipe Bitonto et fans

OPPOSANT INCONFORTABLE

Sur le défi contre Tarente: “Nous affronterons l’une des équipes les plus fortes du championnat, en début de saison, ils étaient parmi les candidats à la victoire finale, et ils ont encore de très bons joueurs dans l’équipe qui peuvent faire la différence dans cette catégorie. – admet la classe ’91 – Nous voulons garder le recordnous aimons aussi les matchs difficiles contre des adversaires féroces, personnellement je donnerai tout pour aider mes coéquipiers et l’équipe. “

Fans de Ph Taranto

LUTTE POUR LE TITRE

Sorrento de Maiuri a également fait son apparition parmi les prétendants au titre, mais le milieu de terrain neroverde après avoir touché la victoire au championnat avec Turris la saison dernière, vise cette année le résultat maximum possible: «Après avoir affronté les Rossoneri en championnat j’ai tout de suite pensé qu’ils iraient loin, ils ont de nombreux footballeurs avides de succès en rose et un coach préparé sur le banc. – souligne Vacca – ISorrento me rappelle beaucoup mes Frattese et Vibonese, des groupes avec de nombreux joueurs qui voulaient atteindre de grands objectifs, Je suis sûr qu’avec Cerignola ils se battront jusqu’au bout pour quelque chose d’important. Titre? J’ai choisi ce groupe parce que je le considère comme le plus compétitif des D, il y a beaucoup d’équipes que je respecte et cela m’a stimulé à me confronter dans un tel contexte. Année après année j’essaye de toujours m’améliorer, cette fois plus que sur le plan personnel, l’ambition était de faire mieux en termes d’objectifs d’équipe “.

Ph Verriello A., fans de Bitonto

RÉSULTAT DE BUGIARDO

Chiosa, lors du récent KO contre Cerignola, a considéré un accident sur le chemin: “Nous n’avons pas eu de chance, nous avons payé beaucoup d’absences importantes à un prix élevé puis l’épisode du but nous a conditionnés. Ce fut le jeu classique dans lequel le premier à marquer puis gagne, mais le résultat le plus juste a été la cravate, les deux équipes se respectaient et craignaient que les espaces soient étroits et le rythme de course élevé “.