… avec Claudio Vigorelli – TUTTOmercatoWEB.com

“Le coronavirus ne regarde personne en face, maintenant La Gumina va bien. Les jours à la maison: appels vidéo pour le marché à venir. Salaires, pas d’alarmisme 2021, Zaniolo fera un grand Européen. Nous nous lèverons”

Téléphone toujours chaud, même à l’époque de Covid-19, pour l’agent Claudio Vigorelli, entre autres procureurs du jeune talent du

Rome du National Nicolò Zaniolo. Avec le procureur expert qui, avec son agence, représente également l’attaquant de la Sampdoria Antonino La Gumina (positif pour le coronavirus) avec Francesco Salerno, TuttoMercatoWeb a analysé le moment délicat du football et de tout le pays en raison de la pandémie virale.

Vigorelli, comment va La Gumina?

“Il va bien. Ses symptômes n’étaient pas inquiétants, il avait un peu de fièvre. Il a été immédiatement rassuré. Mais ce virus ne laisse personne inoffensif, de l’athlète au retraité. “

Aurait-il été plus approprié de reporter le championnat plus tôt?

“Probablement oui. Jouer un jour plus ou moins, aux fins du championnat, ne change rien face à une telle situation. Mais avec le recul, c’est facile. ”

Tous à la maison, en attente de nouvelles dispositions du gouvernement. Comment passez-vous les journées?

“Un œil et une oreille à l’actualité, alors je suis toujours en relation avec mes plus proches collaborateurs, partenaires internationaux et nos joueurs avec l’intention de reprogrammer l’activité en attendant le feu vert. L’isolement ne me pèse pas pour le moment, les jours passent, entre appels vidéo et échange de vues “.

Suspension des salaires de mars des footballeurs. Comment voyez-vous cela?

«Je ne créerais pas d’alarmisme. Quand il y aura plus de certitudes et que vous commencerez à voir la lumière au fond du tunnel, vous devrez bien analyser la situation. Ce n’est pas le bon moment pour faire certaines réflexions. Une table entre la Fédération, la Ligue et le Gouvernement sera nécessaire. Mais la cohésion entre toutes les composantes doit gagner. Le bon sens de chacun conduira alors à la meilleure solution. “

Il a également été question de reporter les délais des contrats du 30 juin au 15 juillet.

«Cela pourrait être une solution. Mais vous devez d’abord voir la lumière au fond du tunnel. Hypothèse juste une série de solutions, des coupures aux séries éliminatoires à la prolongation des délais. Mais nous devrons comprendre quelle sera la date pour pouvoir rallumer la lumière. ”

Marché des transferts: y aura-t-il des répercussions?

«Il y aura des répercussions. Mais il faudra comprendre comment ces championnats se termineront. Non seulement en Italie, mais aussi en Angleterre et en Espagne où je suis toujours en retard sur l’épidémie. Cependant le football, après cette pandémie, sera parmi les premières entreprises à redémarrer. Lorsque nous recommencerons, nous essaierons de le faire de la meilleure façon à moyen terme. Le football est un phénomène social qui rassemble des millions de personnes, il va remonter. Nous nous lèverons “.

Euro2020 reporté. Sur le plan sportif, Zaniolo pousse un soupir de soulagement …

«Cette urgence permettra à Nicolò de récupérer plus calmement. Il est clair que la possibilité d’être Européen est une chose positive d’un point de vue personnel et sportif, mais aujourd’hui il y a des choses plus importantes à penser. Nous devons être unis pour vaincre le coronavirus. L’équipe nationale aura plus d’expérience l’année prochaine, l’équipe de Mancini fera un grand Européen. “

Pourquoi Viviano n’est-il pas allé à l’Inter?

«Emiliano s’est rendu disponible lorsqu’il a reçu l’appel. Mais la blessure de Handanovic semblait moins grave que prévu. L’Inter a pensé à embaucher un gardien de but et Viviano est immédiatement venu à l’esprit. Cela nous a plu. Pendant quelques jours, il y a eu cette grande possibilité qui ne s’est pas concrétisée. Le plaisir demeure d’avoir été pris en considération par les dirigeants. Emiliano a une grande envie de redevenir protagoniste, son moment viendra en été “.