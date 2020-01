… avec Coentrao – TUTTOmercatoWEB.com

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

“Bologne et Fiorentina? En attendant, je m’entraîne, j’aime l’Italie. Parme? Contacts d’été, si vous rappelez, il y en a. Juve, avec CR7 vous gagnez tout. Réel, combien tu manque Cristiano! “

“Moi en Italie? J’aimerais bien, c’est un grand championnat. Et puis il y a le meilleur du monde, Cristiano Ronaldo “. L’ancien défenseur du Real Madrid Fabio Coentrao, une idée de marché de la Fiorentina et de Bologne, parle exclusivement à TuttoMercatoWeb.

Son ancien partenaire Cristiano Ronaldo dirige de plus en plus la Juventus.

«Celui qui emmène Cristiano gagne tout. Avec lui, une équipe est inégalée. Coupe et championnat. Comme quand il était au Real Madrid. Regardez maintenant, le réel n’est plus le même maintenant. “

Agent libre, en attente de l’équipe. La question est incontournable: comment allez-vous?

«Je m’entraîne pour rester en forme. Je ne sais pas où je vais, mais je veux jouer. Nous verrons. Je regarde beaucoup le championnat italien, un beau tournoi. Très compétitif. ”

Les derniers racontent que la Fiorentina et Bologne pensent à elle.

«Je n’ai pas encore décidé où j’irai. Je ne sais pas … je veux jouer. Bologne et la Fiorentina sont deux dans les équipes. Et j’aime le championnat italien. “

Scudetto: Je suppose que la Juve le dit.

“L’Inter a de grandes qualités, comme la Juve. La Lazio se porte bien. Mais la Juve a Cristiano, il va tout gagner ».

Et votre ex Real Madrid?

«Tout le monde sait que le Real Madrid est une équipe solide, la meilleure au monde. Cristiano manque tout simplement … les gens pensaient qu’il était le même avec ou sans lui. Ce n’est pas le cas. Cristiano, en revanche, manque beaucoup au Real Madrid “

Pourrait-il vraiment aller à Parme en été?

«Parme est une bonne équipe, ils en ont parlé mais nous ne l’avons pas concrétisée. Si vous ne signez pas, les entrées n’ont pas d’importance. Si Parme a appelé aujourd’hui, je répondrais peut-être à cette question. Oui, j’aime l’Italie. “

