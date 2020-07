« Avec Damonte, nous sommes allés à Luján quand les choses ne se sont pas passées », a avoué Néstor Apuzzo.

Quelques jours après son départ en tant que directeur sportif de Hurricane pour poursuivre sa carrière d’entraîneur, Nestor Apuzzo a déclaré à TNT Sports qu’il avait quitté le club Parque de los Patricios « d’un commun accord » avec le président Alexander Nadur et que son passage sur le Globe est une « étape terminée ». De plus, il a laissé une anecdote qui jusqu’à présent n’avait pas été révélée: « Avec Damonte, nous sommes allés à Luján quand les choses ne se sont pas passées ».

Apuzzo connaît Israël Damonte dès le moment en tant que joueur de l’actuel DT. L’ordre des deux s’est produit « L’année dernière. Nous sommes allés avec Israël pour demander de l’aide lorsque les choses ne se sont pas produites. Personne ne le savait jusqu’à présent. Damonte a beaucoup de capacités et sera un excellent entraîneur. Aujourd’hui, il a 19 joueurs en dessous de son effectif professionnel », a souligné qui, en tant que technicien, a remporté deux titres: la Coupe d’Argentine 2014 et la Super Coupe d’Argentine en 2015. Il a également disputé la Copa Libertadores 2015.

« L’ouragan est ma deuxième maison. Je suis arrivé au club à l’âge de dix ans, avec Turco (Claudio) García j’ai pris le bondi, les gardes nous ont dirigés, nous n’avions pas de mangue. Je dois mon cœur et mon âme à Hurricane, je suis reconnaissant « , Ajout d’Apuzzo. Dans sa nouvelle étape en tant qu’entraîneur, il a déjà un nouveau personnel d’entraîneurs: « les jeunes vont m’entourer, l’un est Melli Rodolfo Graieb. Espérons que nous pouvons montrer que ce n’est pas par hasard ce qui a été réalisé dans Hurricane », a-t-il conclu.

Néstor Apuzzo a vécu, d’un point de vue sportif, pratiquement une vie sur le Globe. Il était un joueur, a traversé le baby-foot, le futsal, la formation, dirigé la première division, a eu huit stages, jusqu’à atteindre ces derniers mois la gestion sportive et la coordination des jeunes à l’institution. Il a plus de vingt ans comme entraîneur et a obtenu les deux titres dans la catégorie la plus élevée. Son poste sera occupé par Héctor Bracamonte.