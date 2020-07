Avec des buts de Dybala et Cristiano Ronaldo, la Juventus a battu Turin dans le classique

À la date 30 du Une série, Juventus a remporté une précieuse victoire 4-1 dans le classique de la ville contre Torino et reste en haut du classement. Les objectifs étaient l’œuvre de Paulo Dybala, Juan Guillermo Cuadrado, Cristiano Ronaldo et Koffi Djidji -en contre-, tandis que Andrea Belotti avait déduit du criminel.

Avec ce but, l’attaquant argentin maintient sa séquence: il a marqué quatre buts lors des quatre derniers matchs de la Une série. Autrement dit, un par parti.

Mais celui qui a enregistré un fait incroyable était le Portugais CR7. Son but, pour le partiel 3-1, est venu après un magnifique coup franc. À la surprise générale, il a été le premier officiel par cette voie depuis qu’il a joué dans le Vecchia Signora. L’étonnement est venu parce que c’est une ressource régulière dans son jeu.

Le coup franc de Cristiano Ronaldo

Dans la deuxième étape, les deux Gonzalo Higuain dans la réalisation comme Cristian Ansaldi lors de la visite, ils avaient quelques minutes. Pour sa part, Gianluigi Buffon Il est devenu le joueur avec le plus de matches de la Ligue italienne avec 648. Il a battu Paolo Maldini. Avec ce triomphe, le Juve il a atteint 75 points et a obtenu sept de Latium, qui joue plus tard.