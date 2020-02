“Avec des rivaux comme ceux-là, vous ne pouvez pas vous tromper” »Football Press

Mardi 25 février 2020

L’entraîneur de Napoli n’était pas satisfait après 1-1, mais a profité d’ajouter que la clé contre Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, est ouverte et se battra pour trouver le classement au Camp Nou pour accéder à la prochaine phase de la compétition .

Le directeur technique de Naples, Genaro Gattusso, était agité après la parité 1-1 contre Barcelone pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, dans laquelle il regrettait que la domination de son équipe ne se reflète pas dans le développement de l’engagement.

«Avec eux, vous ne pouvez rien faire de mal. Vous ne pouvez pas avoir d’erreurs. Ils nous ont chatouillés au but. Ils ne nous ont jamais jetés dans le but et le sentiment est qu’ils pourraient rester dans notre milieu de terrain pendant toute une journée sans nous faire de mal. Mais ensuite, nous n’avons payé que pour une erreur ponctuelle que Griezmann a réussi à relier pour eux », a déclaré le stratège lors d’une conférence de presse.

‘Rino’ est reparti avec le sentiment qu’ils auraient dû gagner le duel à San Paolo. «Nous aurions pu faire mieux dans certaines ascensions ou dans la construction, surmonter la peur, mais lorsque les adversaires vous gardent toujours derrière avec la possession du ballon, il est normal d’être fatigué lorsque vous partez. Nous avons toujours eu le libre changement en dribble, mais nous n’avons jamais réussi à changer le jeu au bon moment », a-t-il déclaré.

Gattuso voit déjà le match revanche au Camp Nou. «C’est une excellente équipe, mais ils auront deux absences importantes et le classement est ouvert. Si nous jouons prudemment, nous aurons nos opportunités et nous le savons: Naples est forte. Alors, bien sûr, Barcelone est Barcelone: ​​peut-être qu’Arthur joue et est quelqu’un qui enveloppe le ballon et même les joueurs d’aujourd’hui sur le banc sont de petits phénomènes », a-t-il conclu.