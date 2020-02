Avec deux buts de Haaland, le Borussia Dortmund a battu le PSG en Allemagne pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Il Borussia Dortmund battre 2 à 1 ce mardi à PSG en Allemagne pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions et bien qu’il ne puisse pas obtenir une différence claire, il viendra avec avantage au match revanche à Paris. Haaland, la grande figure, a marqué les deux buts de son équipe, tandis que le Brésilien Neymar avait crié le partiel 1 à 1. Pour une autre des clés, l’Atlético Madrid a battu Liverpool 1 à 0.

En première mi-temps, l’équipe locale a été supérieure et a connu les meilleures situations, à tel point que Keylor Navas C’était la figure de l’ensemble parisien. Le plus clair est celui de Sancho, qui à la 27e minute a profité d’un contrecoup, a utilisé Haaland comme distraction et accroché à la porte de la zone, il chercha le deuxième bâton mais son tir trouva le but costaricien.

Il a été Haaland qui avait aussi le sien, également pour la zone gauche, après avoir remporté la position et avoir tiré fort à gauche, mais le ballon est allé pour le premier bâton.

Le plus clair des PSG, qui à aucun moment ne pouvait déséquilibrer Neymar, Dites Maria et Mbappé, c’était pour le Brésilien d’un coup franc au début du match qui allait à quelques centimètres de l’angle.

De plus, le mandat du Borussia a continué et la distribution visiteuse a été inconfortable à tout moment, peut-être peu habituée aux frottements et à la haute pression en Ligue 1. Mais le Borussia Dortmund n’a pas pu traduire sa supériorité dans les situations de but et le PSG Ça a commencé à grandir.

Le trident Mbappé-Neymar-Di María Il s’est connecté pour la première fois environ 20 minutes dans une bonne triangulation qui a laissé les centraux vêtus de jaune et le Français face à l’arc trébucher. Cependant, son tir puissant a trouvé Bürki.

Mais au pire, le Borussia Dormund Il en a profité. C’est à travers une grande pièce collective qui a commencé à gauche et s’est terminée à droite, avec Hakimi, figure jusqu’à ce moment, atteignant le fond et jetant un centre parfait pour Guerreiro. Les Portugais nés en France ont terminé premiers, mais le ballon a rebondi sur les défenseurs du PSG et est tombé sur les pieds de Haaland, qui s’est installé et la petite zone n’a pas pardonné 1 à 0.

A 30 minutes, l’équipe de France a marqué le tirage au sort après un grand jeu individuel par Mbappé, qui n’avait pas brillé jusqu’à ce moment, qui a culminé avec un centre affleurant de sorte que Neymar Poussez-le jusqu’au but et mettez le stade en sourdine. Pire encore, la joie n’a pas duré longtemps.

Deux minutes plus tard, c’était à nouveau Haaland qui, après une pièce collective, semblait mettre le 2 à 1 avec un tir à gauche à distance moyenne qui s’est coincé dans un angle et a précisé que le jeune homme de 19 ans ne pouvait pas avoir de place.

Vers la fin, Neymar Il a eu l’occasion de 2-2, mais son tir dans la zone a frappé le tuyau et est parti par le bas. Aussi Thiago Silva, coup de pied de coin, a eu la chance, mais le ballon est passé sur la barre transversale. La pire nouvelle pour le PSG, au-delà de la défaite, c’est que Marco Verrati, qui dans ce match était le joueur de l’équipe visiteuse qui a donné le plus de passes, a vu le carton jaune et le match retour sera perdu.

Les équipes s’affronteront à nouveau le 11 mars au Parque de los Príncipes. Malgré la chute, celles dirigées par Thomas Tuchel Ils savent qu’une victoire 1-0 suffit pour se qualifier pour les quarts de finale, tandis que les Allemands peuvent obtenir le ticket en gagnant, en tirant ou en perdant (si la différence n’est que d’un but et qu’ils en marquent plus d’un).

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (ESP).