Avec deux buts en finale, Osasuna a battu Levante en Liga »Prensaf Fútbol

Vendredi 24 janvier 2020

Dans un match très régulier et avec des occasions pour les deux équipes, l’équilibre a été équilibré pour l’ensemble de Pampelune qui dans les 10 dernières minutes du match a pu se convertir et est resté avec la victoire 2-0 au début de la 21e date de la Ligue d’Espagne.

Au début de la date 21 de la Ligue d’Espagne, Osasuna a dû travailler plus que le compte pour laisser les points à domicile. Avec deux buts vers la fin du match, l’équipe de Pampelune dans un match serré a battu Levante 2-0 et a grimpé au classement.

La réunion a commencé très intensément pour les habitants, qui étaient déjà arrivés au moins trois fois à risque dans l’arc de visite mais n’ont trouvé aucun prix. Il a également commencé à se perdre sur le terrain et a donné le ballon à Levante, qui n’a pas terminé grand-chose en première mi-temps et a terminé les 45 premières minutes dans le bon sens.

La possession de toute la ville de Valence s’est reflétée jusqu’aux 70 ′ de la lutte, lorsque les “rouges” ont trouvé la clarté et ont atteint le but très profondément dans le match. À 81 minutes avec un penalty de Rubén García et à 84 via Íñigo Pérez, ils ont déclenché la folie au stade El Sadar et signé la victoire d’Osasuna sur les «blaugranas».

Avec cette victoire, le casting de Pampelune a ajouté 28 points et a sauté à la dixième place du tableau. De son côté, Levante était au treizième emplacement avec 23 unités. Ses prochains rivaux seront respectivement Villarreal et Barcelone, tous deux en condition de visiteur.